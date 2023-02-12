12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü

İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü

Adana’nın Çukurova ilçesinde ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nda, yıkım çalışmaları sürüyor. 12 katlı binanın yıkımının tamamlanması ile enkaz altında kalan Bekir (55) ile oğlu İrfan Yiter'i (32), kurtarma çalışması yapılacak. Binanın yıkılan tarafında ise 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 22:31
Takip Et

İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü

İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri olan Adana'da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı.

İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı.

Depremin 7'nci gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı'nın ayakta kalan kısmını yıkma çalışmaları sürüyor. Çevredeki binalar nedeniyle yıkım, kontrollü gerçekleştiriliyor. Binanın yıkılan enkazında kalan Bekir ile oğlu İrfan Yiter'i, kurtarma çalışmaları ise yıkım işleminden sonra yapılacak.

Diğer yandan binanın yıkılan tarafında, 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.

YARISI YIKILAN KUBİLAY APARTMANI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Adana'nın Çukurova ilçesinde ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nın diğer tarafı da tamamı yıkıldı.

Yıkılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
1
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
2
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
3
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
4
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
5
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
6
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
﻿Demet Akalın Turkcell'in depremzede vatandaşın faturasını ertelemesine sert tepki verdi
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
7
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
﻿Profesör Osman Bektaş Karadeniz’in en riskli ilini açıkladı: Beklenen depremde Karadeniz’de böyle bir il kalmaz
﻿Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor
﻿Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor
﻿Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Kansızlığı önleyen şifalı besin hangisi?
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Felç risklerini ortadan kaldıran şifalı besinler
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
﻿Afetzedeler için uzun tedavi gerekecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.