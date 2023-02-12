İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü

DHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri olan Adana'da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı.

İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı.



Depremin 7'nci gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı'nın ayakta kalan kısmını yıkma çalışmaları sürüyor. Çevredeki binalar nedeniyle yıkım, kontrollü gerçekleştiriliyor. Binanın yıkılan enkazında kalan Bekir ile oğlu İrfan Yiter'i, kurtarma çalışmaları ise yıkım işleminden sonra yapılacak.

Diğer yandan binanın yıkılan tarafında, 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.

YARISI YIKILAN KUBİLAY APARTMANI TAMAMEN ÇÖKTÜ



Adana'nın Çukurova ilçesinde ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nın diğer tarafı da tamamı yıkıldı.

Yıkılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.