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MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşandığı ilk günden beri AFAD ile koordineli olarak personellerini bölgeye gönderen MET-GÜN Enerji İspanya’daki otelinde kampanya başlatarak; 200 tondan fazla yardım malzemesi yolladı. İspanyollar ayrıca, deprem bölgesinde sahra hastanesi de kurdu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 23:00
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MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı

MET-GÜN Enerji hem İspanya'da hem de Türkiye'de seferberlik başlattı
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Türkiye’yi büyük yıkıma uğratan depremlerin ardından seferberlik başlatıldı. Dünyanın ve Türkiye’nin birçok noktasından şirketler sahaya koştu. O şirketlerden birisi de MET-GÜN Enerji oldu. MET-GÜN Enerji’nin yanında özellikle İspanyollar, Türkiye’ye yardıma koşan ilk ülkelerden biri oldu.

BÖLGEYE 200 TON YARDIM ULAŞTI

MET-GÜN Enerji’nin ortağı Mehmet Çelebi’nin katkılarıyla, bölgeye 200 ton yardım gelirken; sadece İspanya’dan dört yardım gemisi bölgeye ulaştı. MET-GÜN Enerji'nin ortağı Mehmet Çelebi'nin anlattıklarını ünlü spiker Gökhan Taşkın tv100'de anlattı. Taşkın, Çelebi'nin İspanyollar kadınlarının paltolarını çocukların oyuncuklarını Türkiye'ye gönderdiğini anlattığını söyledi.

GÜNDE 200 HASTAYA HİZMET VERECEK

İspanyollar, İskenderun Teknik Üniversitesi fuar alanının içinde bir sahra hastanesi kurdu. tv100 ekibi, hastanenin sorumlusu Roberto’dan hastane hakkında bilgi alarak hastaneyi gezdi.

İspanya’dan tıbbi ekip halinde 82 kişilik ekip gelirken yarın sabah itibariyle ise hastane aktif olarak hizmet vermeye başlayacak. Günde 200 kişiye hizmet verebilecek hastanede, bir de ameliyathane mevcut. Bu ameliyathane ile günde 17 küçük çaplı; 7 tane büyük çaplı operasyon yapılabilecek.

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