10 yaralı askeri uçakla deprem bölgesinden İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından enkaz altından çıkarılan depremzedeler, İstanbul'a getirilmeye devam ediyor.

Adana Şakir Paşa Havalimanı'ndan saat 16.45'te kalkan İngiltere Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak, 10 depremzede, 4 refakatçi ile İstanbul Atatürk Havalimanı askeri aprona saat 18.40'da indi.

Askeri kargo uçağıyla getirilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı.

Yaralı depremzedeler, çevre hastanelere sevk edildi. (DHA)