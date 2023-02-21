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10 yaralı askeri uçakla deprem bölgesinden İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 10 yaralı ile 4 refakatçi, askerî uçakla İstanbul'a getirildi. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 21:43
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Depremin ardından Adanadan 10 yaralı daha askeri uçakla İstanbula nakledildi

10 yaralı askeri uçakla deprem bölgesinden İstanbul'a getirildi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından enkaz altından çıkarılan depremzedeler, İstanbul'a getirilmeye devam ediyor.

Adana Şakir Paşa Havalimanı'ndan saat 16.45'te kalkan İngiltere Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak, 10 depremzede, 4 refakatçi ile İstanbul Atatürk Havalimanı askeri aprona saat 18.40'da indi.

Askeri kargo uçağıyla getirilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı.

Yaralı depremzedeler, çevre hastanelere sevk edildi. (DHA)

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