Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
Deprem felaketinden bu yana 1 milyar TL’den fazla bağış toplayan AHBAP ekibi ve Haluk Levent, birçok kişi tarafından hedef gösterildi. Bir Twitter kullanıcısı da Haluk Levent'i, uçakta şarap içerken çekilen bir fotoğrafıyla vurmaya çalışıp 'Kitlen sana çalışıyor. Güzel tezgah...' deyince tepkiler de gecikmedi.
Haluk Levent, deprem felaketi boyunca elinden geleni ardına koymayan isimlerdendi.
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Deprem felaketinden bu yana 1 milyar TL'den fazla bağış toplayan AHBAP ekibi ve Haluk Levent, Devlet Bahçeli de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından hedef gösterildi.
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Ancak bir Twitter kullanıcısı Haluk Levent'in bu cevabıyla da yetinmedi... Haluk Levent'i, uçakta şarap içerken çekilen bir fotoğrafıyla vurmaya çalışıp "Kitlen sana çalışıyor. Güzel tezgah..." dedi.
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"AHBAP'ın topladığı her kuruşun hesabı sorulacak" ve "Protokol yok devletten ayrı çalışıyor" diye eleştirilen Haluk Levent, tüm bunlara açıklık getirip,AFAD ile deprem ve yangınlarda birlikte çok çalıştık" açıklamasını yapmıştı.
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Paylaşılan fotoğrafın asıl hikayesi ise 14 Şubat 2018 tarihinden Levent'in konser vereceği otelin sahibi Levent'e jest yapıp özel uçak göndermiş olmasıydı.
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Haluk Levent'i, şarap içtiği fotoğrafıyla vurmaya çalışan şahsa tepkiler de gecikmedi. İşte Onedio tarafından derlenen o tepkiler