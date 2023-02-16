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  • Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

Deprem felaketinden bu yana 1 milyar TL’den fazla bağış toplayan AHBAP ekibi ve Haluk Levent, birçok kişi tarafından hedef gösterildi. Bir Twitter kullanıcısı da Haluk Levent'i, uçakta şarap içerken çekilen bir fotoğrafıyla vurmaya çalışıp 'Kitlen sana çalışıyor. Güzel tezgah...' deyince tepkiler de gecikmedi.

Galeri Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 22:39
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Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

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Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

Haluk Levent, deprem felaketi boyunca elinden geleni ardına koymayan isimlerdendi.

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Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

Deprem felaketinden bu yana 1 milyar TL'den fazla bağış toplayan AHBAP ekibi ve Haluk Levent, Devlet Bahçeli de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından hedef gösterildi.

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Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

Ancak bir Twitter kullanıcısı Haluk Levent'in bu cevabıyla da yetinmedi... Haluk Levent'i, uçakta şarap içerken çekilen bir fotoğrafıyla vurmaya çalışıp "Kitlen sana çalışıyor. Güzel tezgah..." dedi.

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Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

"AHBAP'ın topladığı her kuruşun hesabı sorulacak" ve "Protokol yok devletten ayrı çalışıyor" diye eleştirilen Haluk Levent, tüm bunlara açıklık getirip,AFAD ile deprem ve yangınlarda birlikte çok çalıştık" açıklamasını yapmıştı.

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Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

Paylaşılan fotoğrafın asıl hikayesi ise 14 Şubat 2018 tarihinden Levent'in konser vereceği otelin sahibi Levent'e jest yapıp özel uçak göndermiş olmasıydı.

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Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

Haluk Levent'i, şarap içtiği fotoğrafıyla vurmaya çalışan şahsa tepkiler de gecikmedi. İşte Onedio tarafından derlenen o tepkiler

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Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

9/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

10/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

11/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

12/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

13/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

14/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

15/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

16/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

17/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

18/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

19/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

20/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

21/21
Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı

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