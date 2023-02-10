﻿Uçak gemisiyle deprem yardımı!

Twitter yasağı gece yarısı sona erdikten sonra, her gece yaptığım gibi son yazımı paylaşmak istedim. "Günlük mesaj gönderme limitini aştınız" diye bir uyarı geldi. Oysa henüz hiçbir mesaj paylaşmamıştım. Uyarı mesajında "bilgi için" denilen bağlantıyı tıkladım. Aynı bilgiler veriliyordu. Bu arada "takip ettiğiniz kişi beş bini aşarsa sınırlama getirebiliriz" diye bir uyarı da vardı... Yarım saat sonra yeniden denedim. Bu defa mesaj kabul edildi!

Gündüz de yazımı yazdıktan sonra, gazeteye geçmekte sorun yaşadım. Kullandığımız webmail uzantısı, sadece Yeniçağ yazarlarının kullandığı gazeteye özel bir alandır. Buna rağmen, kırmızı çerçeveli küçük bir kutu belirdi ve kırmızı harflerle "Mesajınız gönderilemiyor. Kara listeye alınmış olabilirsiniz" diye yazıyordu. Gazeteyi aradım, yazımı WhatsApp üzerinden geçtim. Sonra bu "kara liste"nin ne anlama geldiğini bilgi işlem sorumlusu, Celalettin Bey'e sordum. Böyle bir uyarı gelmesi için benim mesajlarımın bilgi işlem tarafından engellenmiş olması gerektiğini, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını, yazılımcı ile konuşarak durumu inceleyeceğini söyledi. Tekrar denedim, yazı, aynı webmail uzantısı ile hiçbir sorun çıkmadan gazeteye gönderildi...

Bu arada güvenlikle ilgili bütün eski yazılarıma Twitter tarafından "riskli mesaj" uyarısı konulduğunu fark ettim! Sonra bu uyarı da kaldırıldı!

Meğer bu süreçte Türk makamları, Twitter ile pazarlık yapmakta imiş...

Türkiye, tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşar ve enkaz altındakiler Twitter üzerinden yardım isterken bu alana yasak konulması, yani yardım çığlıklarının da saatlerce kesilmesi, ayrıca Twitter açıldıktan sonra belirlenmiş isimlerin mesajlarının bir süre engellenmesi, sonra bundan vazgeçilmesini takdirlerinize bırakıyorum...

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"Uçak gemisi geliyor" haberini ise İnternet üzerinden Milliyet'te gördüm... Haberin başlığı, "Dünya Türkiye için seferber. Uçaklar, gemiler yardım için yolda" şeklindeydi.. Haberin ilgili bölümünde ise şöyle deniliyordu:

"ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin'in geçtiğimiz pazartesi günü Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü, Austin'in Bakan Akar'a Türkiye'ye ABD'nin desteğini sunduğunu ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre ABD'nin destek vermeye devam edeceğine dair söz verdiğini söyledi.

Türkiye'nin çağrısı üzerine dün İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD güçlerinin ilk yardım ekiplerini depremden etkilenen bölgelere taşımaya başladığını açıklayan Ryder, ABD'den Türkiye'ye 2 sivil kentsel arama ve kurtarma ekibi nakledildiğini aktardı.

Ryder ayrıca, Akdeniz'deki USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye'nin muhtemel ek destek taleplerini karşılamak için Türkiye'ye doğru ilerlediğini belirterek, Türkiye'nin yardım taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermek üzere hazırlandıklarını aktardı."

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Olayların bu şekilde devam edeceği bana göre belli olduğu için 7 Şubat tarihli yazımda "Elbette uluslararası yardım kabul edilebilir ama Gölcük depreminde yaşananlar unutulmamalı, Türk Cumhuriyetleri dışında hiçbir ülkenin askerî birliği Türkiye'ye sokulmamalıdır." diye bir ifade kullanmıştım... Bazıları, bunun gereksiz bir uyarı olduğunu ileri sürüyordu...

Bush adlı uçak gemisinin ve üzerindeki 85 savaş uçağının deprem yardımı ile ne ilgisi var?

Bu arada, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında deprem bölgesinde görevlendirilen askerî birliklerle ilgili bilgi verirken dört tabur askerin de Kıbrıs'tan bölgeye kaydırıldığını söyledi! Asker ihtiyacı varsa, deprem bölgesine gönderilenlerin yerine, "yedek asker"ler çağrılabilir. Bütün Türk Milleti asker değil midir?