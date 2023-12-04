Depremin ardından vatandaşlar sokağa böyle döküldü

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde art arda 2 deprem oldu. Depremin hissedildiği İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir’de vatandaşlar sokağa çıktı.

KAYNAK: DHA
Depremin ardından vatandaşlar sokağa böyle döküldü

Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 dakika sonra 4. 5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.Deprem sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesi çöktü.

Deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul İzmir ve Çanakkale ve Tekirdağ’da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

İşte gelen görüntüler:

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm ekiplerin sahada olduğunu açıkladı:

Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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BURSA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremin ardından yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan bir can kaybı veya hasar bilgisinin olmadığını açıkladı.

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