Bursa depremini köpekler önceden mi hissetti

Bursa'da 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne ve Tekirdağ’da da hissedildi. Tekirdağ’da deprem sonrası sokaklarda çok sayıda köpek gözlendi. Görüntü 'Köpekler depremi önceden mi hissediyor' sorusunu akıllara getirdi.

KAYNAK: İHA
Bursa depremini köpekler önceden mi hissetti

İHA'nın haberine göre, Bursa’da 3 dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler Edirne ve Tekirdağ’da da hissedildi. Deprem vatandaşlara büyük bir panik yaşattı.

Edirne’de Vatandaşlardan Şerif Erdem, "Biraz baş dönmesi oldu ama depremle alakalı olmadığını düşünmüştüm. Motosikleti park ediyordum biraz korktum. Şu anda korkulacak bir durum yok gibi" dedi.

Öte yandan depremin hemen sonrasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sokakta çok sayıda köpek uzaklaşmaya çalışırken gözlendi. O sırada çok sayıda köpeğin alanda uzaklaşması 'Köpekler depremi önceden mi hissediyor' sorusunu akıllara getirdi.

kopek.jpg

İlgili Haberler
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Google depremi saniyeler önce nasıl bildi? Tüm Android telefonlara depremden önce aynı mesaj gitti
5.1 büyüklüğündeki deprem anına ait görüntüler
5.1 büyüklüğündeki deprem anına ait görüntüler
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremin ardından vatandaşlar sokağa böyle döküldü
Depremin ardından vatandaşlar sokağa böyle döküldü
Öne Çıkanlar
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem. Fena salladı
İstanbul'da deprem. Fena salladı
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Son Haberler
Sahte doktor 40 dakikada dişsiz bıraktı. 59 bin TL verdi Gündem
Sahte doktor 40 dakikada dişsiz bıraktı. 59 bin TL verdi
Marmara Denizi'nde peş peşe artçı depremler! Gündem
Marmara Denizi'nde peş peşe artçı depremler!
İş yeri kiralarında zam oranı belli oldu Ekonomi
İş yeri kiralarında zam oranı belli oldu
Nagihan Karadere'yi anne ve babası evlatlıktan reddetti iddiası. Kardeşinden şok sözler Magazin
Nagihan Karadere'yi anne ve babası evlatlıktan reddetti iddiası. Kardeşinden şok sözler
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi Gündem
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
‘Kilit kavşak’ta sis engeli. 25 metreye düştü. 43 ilin geçiş noktası Gündem
‘Kilit kavşak’ta sis engeli. 25 metreye düştü. 43 ilin geçiş noktası