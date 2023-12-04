Google depremi saniyeler önce nasıl bildi? Tüm Android telefonlara depremden önce aynı mesaj gitti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremden saniye önce Google’dan yapılan bir uyarı ile Android telefonları olan kullanıcılara gönderildi. Söz konusu uyarı depremden yaklaşık 20 saniye önce gönderildi. Peki, Google depremi saniyeler önce nasıl bildi?

KAYNAK: Haber Merkezi
Google depremi saniyeler önce nasıl bildi? Tüm Android telefonlara depremden önce aynı mesaj gitti

AFAD’ın açıkladığı verilere göre Bursa’nın Gemlik ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremden 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

GOOGLE TÜM KULLANICILARA YOLLADI

Depremde en ilginç olan ise Android telefonlara İstanbul’da deprem sinyallerinin 7 saniye önce gelmesi oldu.

Android kullanıcıları depremi yaklaşık 20 saniye önce öğrendi.

Cep telefonlarına “Deprem M4.5 (tahmini) 15 km Bursa, Türkiye uzaklıkta tespit edildi. uyarısı geldi. 7 saniye sonra İstanbul sallandı.

e214305f-c69a-4118-910a-c850dffb6d3f.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-04-114717.png

ANDROİD TELEFONLARA DEPREM UYARILARI NASIL GELİYOR?

Geçtiğimiz yıl Android kullanıcılarına giden deprem uyarısı Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun ShakeAlert projesinden alınan verilerle oluşturulmuştu.

Depremlerin ilk işaretlerini tespit etmeyi amaçlayan ShakeAlert projesinin operasyon ekibinden Robert de Groot, bir deprem erken uyarı endüstrisi oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor.

ShakeAlert’te kullanılan teknolojinin depremi önceden tahmin etmediğinin altı çiziliyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu da bu teknolojinin “öngörülebilir gelecekte” deprem tahmini yapmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor. Bu sistem yalnızca halihazırda yaşanan depremi, insanlar onu henüz hissetmeden birkaç saniye önce tespit edebiliyor.

ShakeAlert, Batı Yakası’nda depremi ilk anlarında tespit ederek verileri devlet kurumlarıyla ve üçüncü taraflarla paylaşıyor.

Google, uyarı sistemini Android kullanıcıları için erişilebilir kıldı
Google ise depremin önemli ilk saniyelerinde bu bilgiyi daha kolay erişilebilir kılmak için bazı adımlar attı.

Şirket ilk olarak uyarıyı kendi sistemine entegre etti ve deprem bölgesinde bulunan Android telefonlu kişilere ayrı bir uygulama indirmelerine gerek kalmadan anlık bildirimler gönderdi.

Sistem kaba hatlarıyla şöyle çalışıyor: Bir deprem meydana geldiğinde P dalgası ve S dalgası olarak bilinen bazı titreşimler yayıyor. İlk dalgalar birçok farklı faktöre bağlı olarak insanlar tarafından hemen hissedilemiyor fakat titreşimlere duyarlı sensörler tarafından algılanabiliyor. ShakeAlert’in belirli sayıdaki sensörleri eş zamanlı olarak tetiklendiğinde, veri işleme merkezine bir uyarı gönderiyor.

ShakeAlert sistemi gelen ilk veriler ışığında daha sonra oluşabilecek daha güçlü dalgaları hesaplıyor. Bu durumda Google’ın MyShake adlı uygulaması gibi uyarı sistemleri ya da Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ve transit sistemler gibi devlet kurumları verileri yorumlayarak ilgili kişi ya da kurumlara uyarılar gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARILARI NASIL AÇILIR?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun “Ayarlar” menüsüne gidin. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz

İlgili Haberler
Bursa'daki deprem öncü deprem mi? Ahmet Ercan açıkladı
Marmara Denizi'nde peş peşe artçı depremler!
Bursa depremini köpekler önceden mi hissetti
Bursa depremini köpekler önceden mi hissetti
5.1 büyüklüğündeki deprem anına ait görüntüler
5.1 büyüklüğündeki deprem anına ait görüntüler
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremin ardından vatandaşlar sokağa böyle döküldü
Depremin ardından vatandaşlar sokağa böyle döküldü
Depreme canlı yayında yakalandı
İstanbul'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli'nin sitesi çöktü
İstanbul'da deprem. Fena salladı
Öne Çıkanlar
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem. Fena salladı
İstanbul'da deprem. Fena salladı
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Son Haberler
Bursa'daki deprem öncü deprem mi? Ahmet Ercan açıkladı Gündem
Bursa'daki deprem öncü deprem mi? Ahmet Ercan açıkladı
Ağaçtan düştü hayatını kaybetti Gündem
Ağaçtan düştü hayatını kaybetti
Sahte doktor 40 dakikada dişsiz bıraktı. 59 bin TL verdi Gündem
Sahte doktor 40 dakikada dişsiz bıraktı. 59 bin TL verdi
Marmara Denizi'nde peş peşe artçı depremler! Gündem
Marmara Denizi'nde peş peşe artçı depremler!
İş yeri kiralarında zam oranı belli oldu Ekonomi
İş yeri kiralarında zam oranı belli oldu
Bursa depremini köpekler önceden mi hissetti Gündem
Bursa depremini köpekler önceden mi hissetti
Nagihan Karadere'yi anne ve babası evlatlıktan reddetti iddiası. Kardeşinden şok sözler Magazin
Nagihan Karadere'yi anne ve babası evlatlıktan reddetti iddiası. Kardeşinden şok sözler