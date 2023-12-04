Google depremi saniyeler önce nasıl bildi? Tüm Android telefonlara depremden önce aynı mesaj gitti

AFAD’ın açıkladığı verilere göre Bursa’nın Gemlik ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremden 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

GOOGLE TÜM KULLANICILARA YOLLADI

Depremde en ilginç olan ise Android telefonlara İstanbul’da deprem sinyallerinin 7 saniye önce gelmesi oldu.

Android kullanıcıları depremi yaklaşık 20 saniye önce öğrendi.

Cep telefonlarına “Deprem M4.5 (tahmini) 15 km Bursa, Türkiye uzaklıkta tespit edildi. uyarısı geldi. 7 saniye sonra İstanbul sallandı.

ANDROİD TELEFONLARA DEPREM UYARILARI NASIL GELİYOR?

Geçtiğimiz yıl Android kullanıcılarına giden deprem uyarısı Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun ShakeAlert projesinden alınan verilerle oluşturulmuştu.

Depremlerin ilk işaretlerini tespit etmeyi amaçlayan ShakeAlert projesinin operasyon ekibinden Robert de Groot, bir deprem erken uyarı endüstrisi oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor.

ShakeAlert’te kullanılan teknolojinin depremi önceden tahmin etmediğinin altı çiziliyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu da bu teknolojinin “öngörülebilir gelecekte” deprem tahmini yapmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor. Bu sistem yalnızca halihazırda yaşanan depremi, insanlar onu henüz hissetmeden birkaç saniye önce tespit edebiliyor.

ShakeAlert, Batı Yakası’nda depremi ilk anlarında tespit ederek verileri devlet kurumlarıyla ve üçüncü taraflarla paylaşıyor.

Google, uyarı sistemini Android kullanıcıları için erişilebilir kıldı

Google ise depremin önemli ilk saniyelerinde bu bilgiyi daha kolay erişilebilir kılmak için bazı adımlar attı.

Şirket ilk olarak uyarıyı kendi sistemine entegre etti ve deprem bölgesinde bulunan Android telefonlu kişilere ayrı bir uygulama indirmelerine gerek kalmadan anlık bildirimler gönderdi.

Sistem kaba hatlarıyla şöyle çalışıyor: Bir deprem meydana geldiğinde P dalgası ve S dalgası olarak bilinen bazı titreşimler yayıyor. İlk dalgalar birçok farklı faktöre bağlı olarak insanlar tarafından hemen hissedilemiyor fakat titreşimlere duyarlı sensörler tarafından algılanabiliyor. ShakeAlert’in belirli sayıdaki sensörleri eş zamanlı olarak tetiklendiğinde, veri işleme merkezine bir uyarı gönderiyor.

ShakeAlert sistemi gelen ilk veriler ışığında daha sonra oluşabilecek daha güçlü dalgaları hesaplıyor. Bu durumda Google’ın MyShake adlı uygulaması gibi uyarı sistemleri ya da Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ve transit sistemler gibi devlet kurumları verileri yorumlayarak ilgili kişi ya da kurumlara uyarılar gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARILARI NASIL AÇILIR?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun “Ayarlar” menüsüne gidin. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz