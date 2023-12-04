İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İstanbul’da deprem meydana gelmesiyle depreme ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. İstanbul’da gerçekleşen depremin merkez üssü ve kaç şiddetinde olduğu bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan yapılan açıklamalar sonrası netlik kazanacak. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye’de meydana gelen depremleri listeliyor. Buna göre İstanbul’da son dakika bir deprem meydana geldi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İstanbul’da henüz gerçekleşen deprem sonrası depreme ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. İstanbul’da yaşanan depremin şiddeti ve merkez üssü net bilgileri için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan yapılan açıklamalar sonrası depreme dair ayrıntılar netleşecek.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da hissedilen büyüklükte deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi-Gemlik Körfezi açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

Detaylar netleştikçe haberimizde sizlerle İstanbul depremi bilgilerini paylaşacağız...

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