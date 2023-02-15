Depremin ruhsal etkileriyle ilgili uzmanından kritik açıklama

İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Birçok vatandaşın hayatını kaybettiği ve ruhsal olarak etki gördüğü depremin ardından Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özcan, önemli çıkışlar yaptı.

“DUYGULAR YOĞUN VE DERİN YAŞANIR”

Psikolog Özcan açıklamasında, “Biliyoruz ki 6 Şubat Pazartesi sabahı tüm Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük bir depremle uyandı. Deprem gibi doğal afetler, aniden meydana gelir, beklenmedik olduğu içinde insanı sarsar. Bunun sonucunda birçok kişide fiziksel yaralanma görülebileceği gibi duygusal sorunlar da görülebilir. Kişilerde deprem sonrası şaşkınlık, korku, çaresizlik, suçluluk, kaygı, şok, taşkınlık, utanç gibi çeşitli duygular yoğun ve derin yaşanır. Bunların önüne geçmek için Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Murat Çelik, depremzedelere destek için muayene ücreti almayarak destek sağlıyor. Biz de Cerrahi Hastanesi olarak elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsanların tepkilerinin değişiklik gösterdiğini belirten Özcan şunları dile getirdi:

“Olaydan sonra iştahınız, yeme düzeniniz ve uykunuz bozulabilir. Her an deprem olacakmış hissine kapılabilirsiniz. Olayla ilgili tekrar tekrar konuşmak isteyebilirsiniz. Ya da hiç konuşmak istemeyip içinize kapanabilirsiniz. Baş ağrıları, bulantı, göğüs ağrıları, nefes alamayacak gibi olma, el ayak titremeleri gibi bedensel yakınmalar yaşayabilirsiniz. Herkes olaya aynı tepkiyi göstermez. Bazıları hemen tepki vereceği gibi bazı kişiler aylar hatta yıllar sonra tepki gösterebilir. Tepkiler zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Olay anında daha enerjik, hareketli iken belli bir zamandan sonra umutsuzluk ve karamsarlık yaşanabilir. Bunlar hep normaldir. Ayrıca afet görüntülerinin sosyal medya, haberler ya da farklı yollarla paylaşılması pek çok kişi için sarsıcı olmaktadır. Bu nedenle doğal afetler; yalnızca olaya maruz kalan kişileri değil tanık olan kişileri de etkileyebilmektedir. Olaya tanıklık eden kişilerde de; umutsuzluk, odaklanmada güçlük, unutkanlık, öfke, içe kapanma, suçluluk, aşırı hareketlilik ya da donma, dünyaya ve çevreye dair güven sistemlerinde sarsılma, karar vermekte ve ilişkilerde zorluk çekme gibi tepkiler görülebilir.”

ÇOCUKLAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI

Özcan, depremde en çok yıkıcı hasarın yol açtığı çocuklar için yapılması gerekenleri anlatarak şunları dile getirdi:

“Deprem gibi bir afet sonrasında çocuklar da fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Çocuklar kendilerini yeniden güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek isterler. Bu yüzden, çocukların deprem sonrası tepkilerini gözlemlemek ve önerilenleri uygulamaya çalışmak çocuklarınızın yaşadığı psikolojik sorunların üstesinden gelmesinde önemli rol oynayacaktır. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şeylerden biri onları dinlemektir. Çocuğunuzu dinleyin, onların soru sormalarına izin verin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarınızın kaygı ve korku gibi yaşadıkları duyguları size anlatmalarına izin verin. Ancak onları özellikle deprem hakkında konuşmak için zorlamayın. Sadece dinleyin ve onlara anlayış gösterin. Çocuklar için günlük rutinlerini, düzenlerini korumak çok önemlidir. Fiziksel harekete önem verin, mümkünse spor yapın. Çocuğunuz deprem sonrasında aşırı paniğe kapılma, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gösteriyorsa bir ruh sağlığı uzmanına ihtiyacı olabilir. Bu gibi durumlarda okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine, rehberlik ve araştırma merkezlerine ya da ruh sağlığı uzmanlarına başvurun”