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Deprem bölgesine yardıma giden insanlardan 4 dürüm için bu parayı aldılar. Nerede bu devlet...

Deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yola çıkan vatandaşlara dürüm ve çorbayı fahiş fiyatla satan dinlenme tesisindeki duruma isyan etti: Daha fazlasını da alırız diye tehdit ettiler...

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:38
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Deprem bölgesine yardıma giden insanlardan 4 dürüm için bu parayı aldılar

Deprem bölgesine yardıma giden insanlardan 4 dürüm için bu parayı aldılar. Nerede bu devlet...
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10 ili etkileyen iki büyük depremin üzerinden bir hafta geçti. Bölgeden mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ederken, durumu fırsat bilenler bölgede ve çevre illerde ev fiyatları, kira, gıda fiyatları dahil ihtiyaç durdukları her şeye yapılan orantısız fiyat yükselişine ve duruma engel olunmamasına tepkili.  

Deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlara bir yol üzeri dinlenme tesisinin fahiş fiyatla çorba ve dürüm satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüleri isyan ettirdi.

Paylaştığı videoda 4 tane dürüm ve çorbaya 835 lira para ödediğini söyleyen vatandaşın anlattıkları şöyle;

"BUNLAR UTANMASA BİLE BUNA ENGEL OLMAYANLAR UTANSINLAR"

"Hatay'dan döndük Maraş'a gönüllü olarak çalışmaya gidiyoruz. Hiç uyumadık. Pelit Taşpınar dinlenme tesislerine geldik. Haliyle acıktık. 4 tane dürüm ve çorbaya 835 lira para aldılar. Karton bardakla verdikleri çayın parasını bile aldılar. Tabii ki haklarıdır alacaklar ama bu kadar da olmaz. İçerde tartıştık. "Bu kadar olur mu" dedik. İçerde "biz alırız, 2 katını da 3 katını da alırız" diyen insanlar var içerde. Bu bir ayıptır. Ben bunu paylaşacağım. Bunlar utanmasa bile buna engel olmayanlar utansınlar"

DEPREMDE CAN KAYBI ARTIYOR

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde 10 il yıkıldı. 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi. En son açıklanan verilere göre can kaybı 35 bin 418 , yaralı sayısı ise 105 bin 505.

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