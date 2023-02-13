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Depremin şaşırtan karesi

Kahramanmaraş depreminde en çok hasar gören yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir kare görenleri şaşırttı. Yeni yapılan ve yan yana bulunan iki binadan az katlı olanı çok katlı olana göre daha fazla hasar aldı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:02
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Depremin şaşırtan karesi

Depremin şaşırtan karesi
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İHA'nın haberine göre, İslahiye ilçesinde son 15 yıl içerisinde yapıldığı öğrenilen ve yan yana bulunan iki binanın görenleri şaşırtıyor. İki katlı olan A. K.'ye ait bina depremde büyük hasar alarak yan yattı. Hemen yanında bulunan 6 katlı Zahit Yaşar apartmanın ise dimdik ayakta duruyor.

Aynı karede görüntülenen binalardan az katlı olanda beton duvar ve kolanlarda büyük hasar dikkati çekerken, daha çok katlı olan binanın duvarlarında ise ufak çaplı çatlak, sıva ve boya dökülmesi yer aldı.

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