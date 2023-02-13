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Depremde enkazda bulunan 2,5 milyon lira sahibine ulaştırdılar. Dünya bu güzel insanlar sayesinde dönüyor

Kahramanmaraş'ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları için Çankırı'dan giden ekip, enkaz altından çıkardıkları ve içerisinde 2,5 milyon lira olan çelik kasayı sahibine ulaştırdı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:45
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Enkazda bulunan 2,5 milyon lirayı sahibine ulaştırdılar

Depremde enkazda bulunan 2,5 milyon lira sahibine ulaştırdılar. Dünya bu güzel insanlar sayesinde dönüyor
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak bölgeye giden Ümmet, Erdem, Emre, Ayhan Veyisoğlu ile Ali Avşar, Ferit Araç, Muharrem Bozgedik, Bahtiyar Demir, Kalender Uslu ve İsmail Kaya'dan oluşan ekip arama kurtarma çalışmaları sırasında çelik kasa buldu.

Polis eşliğinde tutulan tutanak sonrası yetkililere verilen kasanın sahibine ulaşıldı.

İçinde yaklaşık 2,5 milyon lira bulunduğu belirlenen kasa sahibine teslim edildi.

(Kaynak: AA)

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