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Gülben Ergen'in deprem bölgesinden paylaştığı fotoğraflar kahretti

Deprem bölgelerindeki afetzedeleri ziyaret eden Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ise görenleri kahretti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:39
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in deprem bölgesinden paylaştığı fotoğraflar kahretti

Gülben Ergen'in deprem bölgesinden paylaştığı fotoğraflar kahretti
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremden sonra Gülben Ergen, Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti.

Ergen'in, yakınının ceset torbasına kafasına koyarak yatan kadını paylaşması yürekleri dağladı. Şarkıcı paylaşımına ise şunları yazdı:

"Gördüğüm
Duyduğum
Şahit olduğum
Dinlediğim
Yaşadığım
Hissettiğim
Paylaşamadığım ne varsa içimi dağladı.
Yaralarımızı sarmak için birleşelim bir olalım tek olalım.
O kadar ağır ki bu travmanın derinlerimizdeki etkisi…
Çaba sarf eden, destek olan, çırpınan, yardımını eksik etmeyen kim varsa onun yoluna ışık tutun.
Kişi, kurum, vakıf, dost, sevdiğin, sevmediğin, beğenmediğin, dili, dini, mesleği ne ve kim olsa fark etmesin.
Yeter ki yapsın.
Nereden kimden geldiğine değil nereye gittiğine bak…"

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