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Her yer yıkıldı o ayakta kaldı... Ölüm saatinde takılı kaldı

Depremin vurduğu Adıyaman’da, şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkıldı ancak 40 yıllık saat kulesi dimdik ayakta kaldı. Kule, deprem saati olan 04.17’yi göstermesiyle birlikte durdu. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:15
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Adıyaman’da saatler 04.17’de durdu

Her yer yıkıldı o ayakta kaldı... Ölüm saatinde takılı kaldı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden biri de Adıyaman oldu.

Adıyaman’daki depremde yıkılmayan ve simgelerinden biri olan Saat Kulesi'nin saatler 04.17’yi gösterdiğinde durması ise dikkat çekti. 

40 YILLIK SAAT KULESİ YIKILMADI

İHA'nın haberine göre, Depremin vurduğu Adıyaman’da, şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkıldı ancak 40 yıllık saat kulesi enkazların arasında dimdik ayakta durdu. Kartal figürlü kulenin tarihi saati de depremin yaşandığı 04.17’yi göstermeyi sürdürüyor.

04.17'DE DURDU

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden birisi olan Adıyaman’ın simgelerinden Saat Kulesi’ndeki saatler 04.17’de durdu. Saat Kulesi’ndeki saatler o kötü anın göstergesi olarak kavşakta öylece kaldı.

Yıkıcı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem insanları evinden ve sevdiklerinden etti. Bir diğer taraftan depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma sürüyor. Depremin 8. gününde canlı kişilere ulaşma ümidiyle çalışılırken, öbür taraftan enkaz altındaki cansız bedenler de çıkarılıyor.

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