Fenomen Taha Duymaz hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı

Türkiye, günlerdir deprem felaketine ağlıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin 8. gününde enkazdan haberler gelmeye devam ediyor. Umutla beklenen isimlerden birisi de fenomen Taha Duymaz. Depremden etkilenen illerden Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın günlerdir göçük altında olduğu biliniyor.

Çektiği yemek videoları ile fenomen haline gelen ve Türkiye'ye kendini sevdiren Taha için sevenleri seferber olmuş durumda.

CZN Burak, Derya Uluğ, Gülben Ergen, Dilan Polat, Nihat Doğan gibi ünlü isimler başta olmak üzere Taha'nın ablası ve arkadaşlarından da dikkat çeken açıklamalar geldi.

Taha Duymaz'ın öldüğü ancak ailesinin bunu sakladığı, ablasının prim yapma çabası, vefat haberleri, adresinin yanlış verilmesi...Hakkında ortaya atılan iddialar, sosyal medyada da gündem oldu.

İşte depremin ilk anlarından itibaren Taha Duymaz'a dair konuşulanlar.

ABLASI YARDIM İSTEDİ

.Enkaz altına kaldığı öğrenilen isimlerden birisi de fenomen Taha Duymaz oldu. Ailesi ile birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu takipçileri tarafından merak konusu oldu.

19 yaşındaki genç fenomen Taha Duymaz'ın ablası, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada görünür olduğu andan beri seveni olduğu kadar eleştiri oklarının da hedefi olan Taha Duymaz, köy evinin kötü olması ve estetikleri ile gündem oldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk olan 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz'ın ''Belki büyüyemeden öleceğim'' şeklindeki sözleri ise yürekleri dağladı.

Çektiği yemek videoları ile ünlenen Hataylı genç fenomen Taha Duymaz, değişimiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler.

''İNSANIN KARAKTERİ DEĞİŞMESİN''

İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın! Yıl 2022, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin.

''HEPİMİZİN ÖMRÜ KELEBEK GİBİ''

İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor. İstanbul'da iş arıyorum. İş bulursam buraya yerleşebilirim. Sosyal medya bir gün biterse köyde teneke toplar satarım. Dağa çıkıp yine kekik toplarım. Ailem için çalışıyorum ama bazen yaranamıyorsun. Bir gün onlara 'madem öyle alın Instagram'ı siz yapın' dedim. Her şey göründüğü gibi kolay değil."

DİLAN POLAT HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada Taha Duymaz ile yakın isimlerden biri olan Dilan Polat, bölgeye gitti. Taha Duymaz için yardım isteyen Polat, enkazın önünden paylaşımlarda bulundu.

Genç fenomenin enkaz altında kaldığı binanın üstünde çöken bir bina olduğundan çalışmaların devam ettiği açıklandı.

8 gündür Taha'dan haber alamayan Dilan Polat, "Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

CZN Burak ve Derya Uluğ'dan açıklama

Deprem bölgesine giden Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İlk gündem beri bölgeden ayrılmaya CZN Burak ise "Üç gündür buradayım. Taha Duymaz'ın enkazının bulunduğu yerden ayrılmamaya çalışıyorum. Ama sosyal medyada çok fazla bilgi karalaması var. Taha'nın olduğu yerde yoğun bir çalışma var, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vedat Milor da paylaştı

Taha Duymaz'ın son durumu sosyal medyada sık sık gündeme gelirken Vedat Milor'dan bir açıklama geldi.

Vedat Milor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Taha Duymaz ve ailesi için acil termal kamera ve ses kayıt cihazı gerektiği söylendi. Bina hayat üçgeni şeklinde yıkıldığından o binada yaşayanların hayatta olma ihtimali var. Adres: Akevler Mahallesi, 432 sokak 2/2 BEDİ SABUNCU ORTAOKULU YANI, ANTAKYA" ifadelerinde yer verdi.

Nihat Doğan'dan vefat paylaşımı

Gazeteci ve yazar İlhami Işık ile şarkıcı Nihat Doğan sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla genç fenomenin hayatını kaybettiğini duyurdular.

İlhami Işık, Twitter hesabından ''Sen ne güzel bir çocuktan ya Talha. Huzur içinde uyu ciğerim. Mekanın cennet olsun'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Nihat Doğan da yaptığı paylaşımda, ''Sen ne güzel bir çocuktun be Taha.'' ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ ENKAZ DA DEĞİL İDDİASI

Enkaz çalışmalarının devam ettiği sırada bir başka şoke eden yorum sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcının "Taha Duymaz prim için yapıyor enkazda değil" deyince tepkiler çığ gibi büyüdü.

Enkaz alanında olan şarkıcı ve fenomen Ragıb Narin de isyan etti.

Narin "Üç kuruş insanların saçma sapan primlerine yanıt vermiyordum. Saklıyorlarmış, primmiş... Cevaplamak zorunda kalacağım bunları, buna inanan insanlar var maalesef. Hesabını maddi zorluklardan satmak zorunda kalmıştı. İkinci kardeşinin hesabı başkasında açık. Semiha şehir dışında yaşıyor ondan geç geldi. Girişler yasaktı... İnanmak isteyen insanlar neye inanmak istiyorsa inansın" diyerek sitem etti.