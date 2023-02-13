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Depremle ilgili paylaşım yapmadan önce dikkat! Başınıza dert açmayın

Sosyal medya kullanıcılarının depremle ilgili yanlış bilgi yaymaması için dikkat etmesi gereken bazı noktalar belirtildi. Hangi paylaşımları sosyal medyada paylaşmamak gerekiyor? İşte detaylar...

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:53
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Depremle ilgili paylaşım yapmadan önce bilmeniz gerekenler

Depremle ilgili paylaşım yapmadan önce dikkat! Başınıza dert açmayın
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Ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medya üzerinden çok fazla paylaşım yapılmaya başlandı. 

Gerçekleşen doğal afetler sonrası TikTok, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden çeşitli gönderiler yayımlandı. Deprem paylaşımlarına göz atarken veya deprem paylaşımı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

-Bilgileri doğrulayın.
-Bağlantının güvenilir olduğundan emin olun.
-Depremzedelerin yüzlerini yayımlamayın.
-Deprem videolarına müzik eklemeyin.

BİLGİLERİ DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMELİ

Dezenformasyon, insanları yanlış bilgilere sahip olmasına yol açmasının yanı sıra korku ve paniğe sürüklüyor. Sosyal ağlarda özellikle doğal afet gibi durumlarda dezenformasyon yoğun şekilde yaşanabiliyor.

İnternette yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olabilmek için bilgi doğrulanmalıdır. Bu kapsamda bilgiyi arama motoru üzerinden araştırılabilir ve bu bilginin haber sitelerinde yer alıp almadığı kontrol edilebilir. Haber sitelerinin yanı sıra resmi kurumlar tarafından paylaşılan bilgilere de göz atılabilir.

BAĞLANTININ GÜVENLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALI

Sosyal medyada yer verilen bağlantıların tamamı güvenli değildir. Bazı kötü niyetli kişiler, yardımda bulunmak isteyen iyi niyetli kişileri suistimal etmek için AFAD gibi resmi kurumları ve Ahbap gibi sivil toplum kuruluşlarının web sitesini taklit edebilir.

DEPREMZEDELERİN YÜZLERİ YAYINLANMAMALI

Sosyal medya hesabı üzerinden enkazdan kurtulma anını içeren videoları paylaşırken depremzedelerin yüzünü göstermemeye dikkat edilmeli. Çünkü afetzedeler, ilerleyen zamanlarda kendi görüntülerini internette görebilir ve korkunç olaylar tekrar gözlerinin önüne gelebilir. Bu durum, o insanların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir.

DEPREM VİDEOLARINA MÜZİK EKLENMEMELİ

Bazı sosyal medya paylaşımlarında deprem felaketi ile ilgili videolara duygusal müzik ekleniyor. Zaten büyük bir felaketin yer aldığı videoya duygusal müzik eklemek yanlış bir davranıştır. Bu, olayın çok daha sarsıcı hâle gelmesine yol açıyor.

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