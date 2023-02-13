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Sadece müteahhitler değil imar ve yapı denetim komisyonları da tutuklanmalı. Sosyal medyada müthiş öneri

Kahramanmaraş depremi sonrası inşaat sektöründe yapılan usulsüzlüklerin ardından müteahhitler tek tek tutuklanmaya başladı. Sosyal medyada da sadece müteahhitlerin değil, imar ve yapı denetim komisyonlarının da tutuklanması gerektiğine dair öneri geldi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:03
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Müteahhitlerin yanı sıra imar ve yapı denetim komisyonları da tutuklanmalı

Sadece müteahhitler değil imar ve yapı denetim komisyonları da tutuklanmalı. Sosyal medyada müthiş öneri
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen 2 büyük depremde an itibariyle 30 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bin vatandaş da yaralandı.

Deprem bölgesinde yıkılan binaların bir kısmında yetersiz demir kullanıldığı görüldü. Öte yandan bazı yeni yapılmış binaların yıkılması da tepkileri daha çok artırdı. Vatandaşlar ise sorumluların cezalandırılmasını istedi Bazı binaların müteahhitleri gözaltına alınırken bazı müteahhitler tutuklanmaya başladı. 

Neredeyse hiçbir suçlamayı kabul etmeyen ve depremin büyüklüğüne atıfta bulunan müteahhitler tepki çekerken sosyal medyada Murat Ceylan isimli vatandaştan dikkat çeken bir öneri geldi.

Ceylan, da sadece müteahhitlerin değil, imar ve yapı denetim komisyonlarının da tutuklanması gerektiğini söyledi.

İşte Ceylan’ın paylaşımları:

Müteahhitlerin tutuklanmalarını destekliyorum, memlekette Veli Göçer bir idi, Bin oldu. Bunlara ilaveten 10 İlin tüm imar ve yapı denetim komisyonları da tutuklanmalı. Yarın değil, bu gece!

26 milyar lira imar barış süresince halktan toplanan para, bu para 8 aylık kamu çalışanları maaşı demek.... Serdar Aydın, işte bunlar hep kominist bir şeyleri. Yalçın Karagöz, cezai ehliyetim ezelden ebele... Sussam gönül razı değil, susmasam olmaz. !! Beyler, bana 1 saat verin, eski bir hatıratı sizlerle paylaşacağım. Toplanan 26 milyar lira... ve bunlarca ölen vatan evlatlarımız, nerede diyerek! bu kansızlardan hesap soralım!

VELİ GÖÇER

Kahramanmaraş ve 10 kenti etkileyen deprem felaketi sonrası akıllara 17 Ağustos 1999’daki 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası yaşananlar geldi. Çınarcık’ta inşa ettiği konutlarda 195 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası yargılanan Veli Göçer 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Göçer, cezanın 2004 yılında onanması sonrası ceza evine girdi. 7,5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Göçer sonrasında ise yeniden inşaat işine döndü.

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