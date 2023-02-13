13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7000 yıllık Türk yurdu Hatay'ı terk etmeyeceğim. Hataylı çiftçi kadın depremde ölenlere söz verdi

7000 yıllık Türk yurdu Hatay'ı terk etmeyeceğim. Hataylı çiftçi kadın depremde ölenlere söz verdi

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 depremde en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da çiftçilik yapan Yelda Demirtok Çelik, “Ve bir kadın çiftçi olarak üretime devam edeceğim. Hatayı bırakmayacağım. Toprağımı bırakmayacağım. Hayatını kaybeden gençlerimize ve çocuklarımıza söz veriyorum bırakmayacağım.” dedi

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:30
Takip Et

7000 yıllık Türk yurdu Hatay'ın kadın çiftçisi depremde ölenlere söz verdi

7000 yıllık Türk yurdu Hatay'ı terk etmeyeceğim. Hataylı çiftçi kadın depremde ölenlere söz verdi
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'yi etkiledi. Birçok vatandaş da enkaz altında kaldı.

Depremlerin 8. gününde ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybının 29 bin 605 olduğu, 147 bin 934 vatandaşın diğer illere tahliye edildiği de bildirdi.

Depremle ilgili özellikle sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Hataylı kadın çiftçi Yelda Demirtok Çelik’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yelda Demirtok Çelik paylaşımında, “Ve bir kadın çiftçi olarak üretime devam edeceğim. Hatayı bırakmayacağım. Toprağımı bırakmayacağım. Dün olduğu gibi sonuna kadar mücadele edeceğim. Hayatını kaybeden gençlerimize ve çocuklarımıza söz veriyorum bırakmayacağım.😢 7000 lik Türk yurdu #Hatay Vatandır.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
4
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
5
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.