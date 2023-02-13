7000 yıllık Türk yurdu Hatay'ı terk etmeyeceğim. Hataylı çiftçi kadın depremde ölenlere söz verdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'yi etkiledi. Birçok vatandaş da enkaz altında kaldı.

Depremlerin 8. gününde ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybının 29 bin 605 olduğu, 147 bin 934 vatandaşın diğer illere tahliye edildiği de bildirdi.

Depremle ilgili özellikle sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Hataylı kadın çiftçi Yelda Demirtok Çelik’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yelda Demirtok Çelik paylaşımında, “Ve bir kadın çiftçi olarak üretime devam edeceğim. Hatayı bırakmayacağım. Toprağımı bırakmayacağım. Dün olduğu gibi sonuna kadar mücadele edeceğim. Hayatını kaybeden gençlerimize ve çocuklarımıza söz veriyorum bırakmayacağım.😢 7000 lik Türk yurdu #Hatay Vatandır.” ifadelerini kullandı.