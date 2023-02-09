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  • Enkazdan çıkarılan Sinan'a kurtarıcısı Sinan Ateş diye bağırdı. Sosyal medya bu diyaloğu konuşuyor

Enkazdan çıkarılan Sinan'a kurtarıcısı Sinan Ateş diye bağırdı. Sosyal medya bu diyaloğu konuşuyor

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sırasında göçük altından çıkarılan çocuğun adının Sinan olduğunu öğrenen yardımsever vatandaş "Sinan Ateş" diye bağırdı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:17
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Enkazdan çıkarılan Sinan'a kurtarıcısı Sinan Ateş diye bağırdı

Enkazdan çıkarılan Sinan'a kurtarıcısı Sinan Ateş diye bağırdı. Sosyal medya bu diyaloğu konuşuyor
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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle yıkıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yarattığı yıkım sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ölü sayısı saat 14.58 itibariyle 14 binin üzerinde...

Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay'da da hem devlet görevlileri hem de vatandaşlar arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürüyor. 

Hatay'da dün bir çocuk enkaz altından kurtarıldı. Kurtarma ekibindeki vatandaş çocuğa adını sordu. Çocuk adının Sinan olduğunu söyleyince kurtarma ekibindeki şahıs "Sinan Ateş" diye bağırdı. Bu görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş, 1984 Balıkesir Dursunbey'de doğdu.

Sinan Ateş, lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimi aldı.

Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başlamıştı.

Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıydı

Ankara’da öldürülen Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcılar dün (8 Şubat 2023) tutuklandı.

DEPREMDEN YÜREK YAKAN FOTOĞRAFLAR 

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