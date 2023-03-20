Erdoğan depremlerin yarattığı yıkımın maliyetini açıkladı: Hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

AA'nın aktardığına göre, Erdoğan, 11 ilde yıkıma neden olan depremlere ilişkin "İlk hesaplarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin 103,6 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir" dedi.

KULLANILAMAZ HALE GELEN BİNA SAYISI

Erdoğan, deprem nedeniyle hasar alan veya yıkılacak olan binalara ilişkin "Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor" diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı, yani artık kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, buralardaki bağımsız bölüm sayısı ise 876 bine varıyor. İlk hesaplarımıza göre, depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"130'A YAKIN ÜLKEDEN YARDIMLAR ULAŞTI"

Erdoğan, deprem bölgesine yardım gönderen ülkelere ilişkin "130'a yakın ülkeden yardımlar depremzedelerimize ulaştı. 36 sahra hastanesi, siz değerli dostlarımızın sayesinde kurularak yaralılarımızın tedavisine katkı sağladı. Konferansta yapacağınız katkılar, depremin yaralarını sarma ve afetin izlerini ortadan kaldırma çabalarımızda bize yardımcı olacaktır çünkü esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz" dedi.

İKİ AY İÇİNDE 108 BİN KONTEYNER VAADİ

İlk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutun teslim edilmesinin hedeflendiğini belirten Erdoğan, "Yer tespiti yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten bölgelerde temelleri atıp konut inşaatlarına hemen başladık. Bir taraftan bunları yaparken eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumuna aralıksız devam ediyoruz. İnşallah iki ay içinde 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanımızı bu alanlara yerleştireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'den Ukrayna'ya kadar, çatışma bölgelerinden göç etmek zorunda kalan tüm insanlara kapımızı ve gönlümüzü açtık. Halihazırda 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de ülkemizde asrın felaketinin yaralarını sararken, depremden etkilenen Suriye halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Üçüncü tarafların ve başka ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik karadan ve havadan insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumumuzu bundan sonra da sürdüreceğiz."