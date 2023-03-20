Erdoğan: 45 bin öğretmen ataması yapacağız. Yüz binlerce öğretmen atama bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.

Erdoğan atanacak öğretmenlerin öncelikle depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini belirtti.

Erdoğan, bu atama döneminde önceliğin deprem bölgesine olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum



Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA TAKVİMİ VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: 600 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara geldiklerinde Cumhuriyetin 100'üncü yılının şerefine 100 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını, eğitim fakültesinden mezun ve elinde öğretmenlik diploması olan 600 bin öğretmenin atamasını da kademeli olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Akşener, bu doğrultuda ilk etapta 250 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını, köy okullarını yeniden açacaklarını, 4+4+4 sistemine son verip ilkokulu yeniden 5 yıl yapacaklarını kaydetti.