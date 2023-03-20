Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, bugün yaptığı açıklamada AKP’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifini kabul etmediklerini açıkladı. Erbakan ayrıca cumhurbaşkanı adayı olacağını da resmen ilan etti.

Odatv’nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı, Erdoğan’ın isteği ile teklif götürülen Erbakan’ın kararının AKP içindeki etkileri ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı.

ERDOĞAN DUYUNCA KALEM FIRLATTI

Elmaşçı yazısında; Yeniden Refah Partisi’nin ve “Erbakan” adının Cumhur İttifakı’nda olmasını Sayın Erdoğan çok istedi. Fakat Sayın Binali Yıldırım’ın bu birlikteliği sağlayamaması Sayın Erdoğan'ı çok kızdırıyor, duyunca kalem fırlattığı söyleniyor… Sayın Erdoğan’ın bu tür sert çıkışlar yaptığı biliniyor.Gelen bilgilere göre Sayın Binali Yıldırım’ın üstünün çizildiği belirtiliyor.” İfadelerini kullandı.

Odatv’den Hürrem Elmasçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sayın Fatih Erbakan ile görüşmeye Sayın Binali Yıldırım memur ediliyor. İddiaya göre ise, buna kendisi gönüllü oluyor! “Efendim ben çocukluğundan beri tanırım beni kırmaz” benzeri sözler sarf ediyor…

Gelin görün ki, AK Parti - Yeniden Refah Partisi ittifakı olmadı çocuklar. Siz bu yazıyla öğreneceksiniz, parti yakında bunu açıklar…

Bu arada şimdiden Ankara derin kulislerinde, “İstanbul Sözleşmesi dahil 30 madde kamuoyuna sızdırılarak ittifak engellendi” gibi sözler konuşuluyor.

Biliyorsunuz çocuklar, İstanbul Sözleşmesi AK Parti'nin hassas noktası. Sayın Cumhurbaşkanının kızları sözleşmeye sert çıkış yapanlara taraf aldı. Eğer Sayın Fatih Erbakan’ı kışkırtmak için böyle bir oyun oynandı ise tam isabet yapılmış demektir…

BİNALİ YILDIRIM’IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Yeniden Refah Partisi’nin ve “Erbakan” adının Cumhur İttifakı’nda olmasını Sayın Erdoğan çok istedi. “Refah” ve “Erbakan” ismi onun için sembol çünkü….

Fakat Sayın Binali Yıldırım’ın bu birlikteliği sağlayamaması Sayın Erdoğan'ı çok kızdırıyor, duyunca kalem fırlattığı söyleniyor… Sayın Erdoğan’ın bu tür sert çıkışlar yaptığı biliniyor.

Gelen bilgilere göre Sayın Binali Yıldırım Yıldırım’ın üstünün çizildiği belirtiliyor.

Bilgileri size sıcağı sıcağına yazdım çocuklar… AK Parti ile Yeniden Refah Partisi hangi konuda anlaşamadığı öğrenemedim.

Kim bilir belki de tıpkı Sayın Muharrem İnce gibi Sayın Fatih Erbakan da ittifaklara karşı çıkan, başta gençler olmak üzere seçmenlerin oyunu alacağını düşünüyordur.

Ankara’da sürpriz sıcak gelişmeler oluyor çocuklar, bakalım daha neler olacak...”