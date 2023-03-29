Erdoğan depremin korkunç tablosunu açıkladı, Meral Akşener'e yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında deprem bölgesindeki korkunç tabloyu da gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, deprem bölgesinde 850 vatandaşımızın 'elini ya da ayağını kaybederek' engelli konumuna düştüğünü açıkladı. Erdoğan, bu vatandaşlarımıza gerekli yardımın ve desteğin sağlanacağını da belirtti.

"850 VATANDAŞIMIZ DEPREMDE UZVUNU KAYBETTİ"

"Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. 850 engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek."

"PROTEZLERİN EN KALİTESİNİ BULACAKSINIZ"

"Arkadaşlarıma, 'Protezlerin en kalitelisini bulacaksınız, alacaksınız' diyorum. Milletimizi müsterih olsun. 1 milyon 180 bin konut ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapan kadrolar iş başında. Deprem bölgesinde de yeni konutların temellerini attık. Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temelini attık. Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başladık. Köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi. Yazın da bunları bitireceğiz."

ERDOĞAN'DAN MERAL AKŞENER'E YANIT: BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

“İP'in başkanı 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' diyor. Elinizi dilinize dursun. Hayatında inşaat nedir görmemiş. Bunların tepeden tırnağa ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Bunlar deniz kumu değil. Kullanılan demirler çok farklı. Bunlarda hassasiyet var. Harc mikserle pompayla yapılıyor. Özellikle mıcırı kullanarak dört dörtlük yapılıyor. Temel betonlarını bu şekilde atıyoruz. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Sulak zeminde yapmıyoruz. Burada kullanılan yerler daha çok kaya. Buralarda temelleri atıyoruz. Belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içerisindeyim. Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu? Biz belediye başkanlığımızda bu inşaatların emvayi çeşitlerini yaptık. Hanımfendi de inşaat mühendisi olmuş, konuşuyor. Hastane temellerimizi küçümsüyor. Hemen Sağlık Bakanımı ve Murat Kurum'u aradım. O da 'Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz' dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat eti. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma..”