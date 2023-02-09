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Daha önce beyin kanseri olduğunu anlatmıştı. Depremzede enkazdan sağ çıkarıldı

Depremden sağ kurtulan Ömer Kaya’nın daha önce beyin tümörünü atlatarak yaşama tutunduğu bildirildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:13
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Depremzede enkazdan sağ çıkarıldı

Daha önce beyin kanseri olduğunu anlatmıştı. Depremzede enkazdan sağ çıkarıldı
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İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkazın altından çıkarıldıktan sonra İstanbul’a getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor.

Yaralı depremzedelerden omuriliği zedelenen Ömer Kaya da İstanbul Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Diğer yandan depremden sağ kurtulan Kaya’nın daha önce de beyin tümörü atlatarak yaşama tutunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, beton yığınları arasından çıkarılan yaralı depremzedelerden 265'i de İstanbul'a getirilerek kentteki çeşitli hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Adıyaman Sümerevler Mahallesi’ndeki enkazdan kurtarılan ve 2 gün önce İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ömer Kaya buradaki tedavisinin ardından, fizik tedavi alması gerektiği için İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

21 yaşındaki gencin omuriliğinde hasar olduğu öğrenilirken, annesinin ise diğer çocuğunun tedavisi için Elazığ’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan depremzede gencin daha önce beyin tümörünü atlatarak yaşama tutunduğu öğrenildi.

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