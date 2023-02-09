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Elinde annesini bir tutam saçı vardı. 20 günlük bebek 60 saat sonra enkazdan çıkartıldı

Hatay'da 60 saat sonra bir mucize gerçekleşti. 20 günlük bebek enkazdan kurtarıldı. Kerem Ağırtaş adlı bebeğin minicik avucunda parmaklarının arasına dolanmış annesinin saçının olduğu görüldü. Fotoğrafa bakanlar duygu patlaması yaşadı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 13:54
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Elinde annesini bir tutam saçı vardı

Elinde annesini bir tutam saçı vardı. 20 günlük bebek 60 saat sonra enkazdan çıkartıldı
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Reuters'tan Kemal Aslan'ın haber ve fotoğraflarına göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da 60 saat sonra bir mucize gerçekleşti. 

İsminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilen 20 günlük bebek, Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarıldı. Kerem bebeğin kurtarıldığı anlara ilişkin o fotoğraflar gören herkesin içini sızlatırken, minicik avucunun içinde parmaklarına dolanmış annesinin saçı fark edildi.

Fotoğraflara düşülen "8 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen ölümcül depremin ardından enkazın altından kurtarılan 20 günlük Kerem Ağırtaş adlı erkek bebek bir kurtarıcı tarafından tutuluyor." notu dikkat çekti.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu da kaydedildi. Battaniyeye sarılı haldeki yeni doğan bebeğin enkazdan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi yapıldı. 

 Türkiye bu görüntüyü asla unutamayacak.
Kerem Ağırtaş adlı 20 günlük bebeğin avucunda annesinin saçı görüldü.

 

Bu fotoğraflar herkesi ağlattı.

 

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