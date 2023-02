Depremzededen yürek yakan sözler: Telefonumdan 61 kişi sildim

İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 ilde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar için çalışmalar süratle devam ediyor.

Bu çerçevede, deprem bölgesinden toplu olarak Antalya'ya getirilen depremzedeler, daha önceden belirlenen 3 bölgedeki otellere yerleştiriliyor. Dün akşam saatlerinde 600 depremzede, Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'e otobüslerle getirildi. Odalarına alınan depremzedelere konaklama, yemek ve sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Halen depremin etkisinde olan vatandaşlar için psikolog ve doktorların bulunduğu 3 oda kliniğe çevrildi.





"CANLI BOMBA PATLADI ZANNETTİM"

Adıyaman’dan gelen depremzedelerden Serpil Subaşı, deprem anında büyük bir ses geldiğini belirterek, "Canlı bomba patladı zannettim. Kafama tavan düştü. Birinci kattaydık, kendimizi kızımla dışarıya attık. Yağmurun altındaydık. Kaldığımız apartmanın alt 3-4 katı yıkıldı. Ablam, eniştem, amcamın çocukları henüz meydanda yoklar. Adıyaman merkezinde itfaiyenin hemen aşağı tarafında, o bölgede kazı yapılmıyor. Cenazelerin kefeni, hiçbir şeyi yok. Dün ve önceki gün yardım çok geldi" dedi.



"4 YAŞINDAKİ TORUNUM TATİLE GELDİĞİNİ ZANNEDİYOR"

Otelde çok iyi şekilde ağırlandıklarını ifade eden Subaşı, "Allah razı olsun bize kapılarını açtılar. Herhangi bir eksiğimiz yok. Akşam geldik. 4 yaşındaki torunum 'Biz ne kadar güzel yere gelmişiz' diyor. Evimizin yıkıldığını bilmiyor, tatile geldik sanıyor. 'İyi ki buraya gelmişiz, en azından sallanmıyoruz' diyor. Her dakika sallanıyorduk çünkü" ifadelerini kullandı.





"TELEFONUMDAN 61 KİŞİNİN İSMİNİ SİLDİM, ÇÜNKÜ DOSTLARIMI KAYBETTİM"

Malatya’dan gelen bir başka depremzede Engin Kubilay, deprem anını şu sözlerle anlattı:

"İlk deprem 1,5 dakika sürdü. Evin tüm malzemeleri yer değiştirdi. Odalar birbirine girdi. Can havliyle herkes bir şekilde kendini dışarıya attı. Dışarısı kar dolu ve soğuktu. 4-5 saat bekledik ve normale dönüldü, hesabı yapıldı. Herkes üşümeye başlayınca herkese bir cesaret geldi ve evine girip giysilerini almak istediler. O sırada yine büyük deprem olunca içeride kalanlar oldu. Gözümüzün önünde koca koca rezidansların çatıları yola sıfır oldu. Bir yer değil, şehir komple gitti. Malatya’da şu anda hiçbir ev oturulacak durumda değil. Psikolojimiz şu an için iyi değil. Telefonumdan 61 kişi sildim, çünkü dostlarımızı kaybettik."



"NE MUTLU BANA Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİĞİNİ TAŞIYORUM"

Otelde personelin kendileriyle çok ilgilendiğini dile getiren Kubilay, manevi desteğin önemine vurgu yaparak, "Bizi buraya aldılar. Bu bizim için velinimet. Otele geldiğimiz günden bu yana, personel seferber oldu. İç çamaşırımıza kadar kaç beden giydiğimizi sordular. Maddiyat önemli değil, manevi olarak bize verdikleri destek önemli. Yemeğimizi, suyumuzu her şeyimizi destekliyorlar. Ben şu an gurur duyuyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorum" diye konuştu.





"600 MİSAFİRİMİZİ YERLEŞTİRDİK, 400 MİSAFİR İLAVE ALMA İHTİMALİMİZ VAR"

Yenilenme sebebiyle bu kış boyunca otelin kapalı olduğunu ancak deprem sonrası açma kararı aldıklarını belirten Rixos Sungate Otel Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bozbaş, şu ana kadar 600 depremzedenin otele giriş yaptığını bildirdi. Misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını aktaran Bozbaş, "Dün itibarıyla otobüslerimiz inmeye başladı. Öncelikle Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan depremzedelerimiz gelmeye başladı. Turizm Bakanlığı ve Valiliğimiz aracılığıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Şu an için 600 misafirimizi yerleştirdik. 3 öğün yemekleri, otel konforundaki odaları bulunuyor. Sağlık hizmetleri adına da 3 odamızı da klinik haline çevirdik. Tüm istek ve talepleri ilçe kaymakamlığı aracılığıyla alıp karşılıyoruz. Şu an için 400 ilave kişi daha alma ihtimalimiz var. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi. Bozbaş, otel olarak deprem bölgesi Malatya’ya ekip gönderdiklerini ve günlük 5 bin kişiye yemek verebilecek bir organizasyon yaptıklarını aktardı.