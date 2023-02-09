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  • Ahmet Hakan ben öyle demedim deyip saydırdı. Alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, leş herifler!

Ahmet Hakan ben öyle demedim deyip saydırdı. Alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, leş herifler!

Dün CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programında deprem bölgesine gönderilen yardımlardan bahsederken, "Olumsuzluklar çok az, olumlu taraflarımız daha fazla, gerisi hava civa, fazla aldırış etmeyin!" diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti...

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:02
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Depremin ardından olumsuzluk yok demişti. Ahmet Hakan Ben öyle demedim deyip saydırdı

Ahmet Hakan ben öyle demedim deyip saydırdı. Alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, leş herifler!
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan,, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında deprem bölgesine gönderilen yardımlardan bahsederken, "olumsuzlukların çok az olduğunu, ancak çok can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi göründüğünü" söyleyerek, "Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani toplumumuzun estirdiği rüzgâr dayanışma rüzgârı. Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin" ifadelerini kullandı.

“BEN ÖYLE DEMEDİM" DEYİP SAYDIRDI

Sözleri tepki çeken Hakan, konuyla ilgili kaleme aldığı, "Alçak, şerefsiz, rezil, kepaze, leş herifler" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Dün gece CNN Türk’ün canlı yayınında halkımızın sergilediği göz yaşartıcı dayanışma ruhundan söz ediyordum.

Şöyle dedim: 'Sorgun’da ticaret odası, dört jeneratör almış, bölgeye göndermiş. Esnaf, bir tanker akaryakıt göndermiş deprem bölgesine. Helal olsun diyorum. Bunlar beni çok duygulandırıyor. Bizim insanlarımız, gerçekten güzel insanlar. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi çevreden olursa olsun hepsi böyle. Şişli’de gördüm. Yardım toplama merkezinde gencecik üniversiteliler yardımları paketliyorlardı. Olumsuzluklar çok az aslında, ama onlar tabi çok can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun esas estirdiği rüzgâr, dayanışma rüzgârı. Bunu unutmayalım. Biz esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava cıva. Çok önemli değil yani. Onlara çok aldırış etmeyin.'

İnternette ne kadar alçak şerefsiz varsa... Benim bu sözlerimi şöyle yansıttı: 'Ahmet Hakan’dan skandal yorum. (Deprem kurtarma çalışmalarında) olumsuzluklar çok az. Can sıkıcı olduğu için bize fazla geliyor.'

Alev Coşkun’un vakıf başkanı olduğu koca Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, bu alçaklığı yaptı.
Ardından diğerleri geldi.

Hepsinde aynı cümleler, hepsinde aynı çarpıtma, hepsinde aynı şerefsizlik.

Sonra bunların sosyal medyadaki uzantıları harekete geçti. Sosyal medyada 'Ahmet Hakan, olumsuzluklar çok az dedi' diye paylaşım yaptılar. Bu paylaşımların altında gece boyunca binlerce küfür, binlerce hakaret, binlerce tehdit...

'Alçak, şerefsiz, rezil, kepaze, leş herifler' demekten başka elimden bir şey gelmiyor."

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cok gerekli
9.02.2023 18:28
Arkadas, bunlarin son kullanma tarihinin gectigini gorecekmiyiz bu fani dunyada?  
 
yusuf
9.02.2023 18:23
sende yanlışlıkla dünyaya gelmişsin zaten  
 
Irfan güven
9.02.2023 18:15
Yaziklar olsun size.yuh be yuh.sana ne oldu böyle be  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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