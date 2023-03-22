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Samsun'da depremde hayatını kaybedenler anısına ağaç dikildi

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen etkinlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına fidan dikildi

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:39
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Depremzedeler anısına ağaç diktiler

Samsun'da depremde hayatını kaybedenler anısına ağaç dikildi
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Türkiye'nin orman varlığını artırma yanı sıra, aynı zamanda toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, çevresel farkındalığı artırmayı ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkinlik çerçevesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Kavak’ta yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Kavak Cezaevi Kampüsü içerisinde İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle 250 adet çeşitli fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Kavak Ormanı İşletme Müdürü Şamil Doğru, Kavak Müftüsü Yakup Belen, Orman İşletme personeli, jandarmalar ve cezaevinde görevli gardiyanlar katıldı.
Kavak Orman İşletme Müdürü Şamil Doğru, "Düzenlediğimiz bu etkinlik ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için hayırlı olsun. Bu projeler, ilçemizi daha yeşil yaparken doğa konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile oluyor. Bugün burada depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına dikilen tüm fidanlar inşallah ağaç olsun, orman olsun her şeyden önemlisi geleceğimize nefes olsun diyorum" dedi.(İHA)

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