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Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu’ndan depremzede çocuklara sürpriz

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde “Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!” filmi, sinemalarda gösterime girmeden önce deprem bölgelerindeki çocuklarla buluşacak.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:17
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Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu’ndan deprem bölgesindeki çocuklara sürpriz

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu’ndan depremzede çocuklara sürpriz
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Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde “Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filmi; Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, İslahiye, Nurdağ ve Gaziantep Merkez’de yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynayacak.

“Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! ” sinema sektörüne katkıda bulunmak, tüm kitlelere ulaşabilmek ve kaçıranlar için 31 Mart’ta sinemalarda vizyona girecek. 

“Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" deprem bölgelerindeki çocuklara özel gösterim tarihleri;

25 Mart OSMANİYE
1 Nisan ADIYAMAN
2 Nisan KAHRAMANMARAŞ
3 Nisan HATAY
4 Nisan İSLAHİYE / GAZİANTEP
5 Nisan NURDAĞ / GAZİANTEP
6 Nisan GAZİANTEP / MERKEZ

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