Depremzedeler bu kışı da evsiz geçirebilir. İktidarın vaadi lafta kaldı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonra iktidarın verdiği deprem konutu vaadinin gerçekleşmesi çok zor görünüyor. Kalıcı konutlar için ihaleler jet hızıyla yapılsa da inşaat süreci oldukça yavaş işliyor. İnşaatların yavaş ilerlemesi nedeniyle depremzedeler bu kışı da evsiz geçirebilir.

Depremzedeler bu kışı da evsiz geçirebilir. İktidarın vaadi lafta kaldı

Şubat ayında yaşanan ve 11 kenti etkileyen depremlerden sonra hızla gerçekleştirilen 147 deprem konutu, işyeri ve altyapı ihalesinin inşaat süreçlerinde aynı hız görülmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bölümü ekim ayı sonuna kadar olmak üzere bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim edecekleri vaadi inşaatların bu hızla sürmesi durumunda hayata geçemeyecek.

VAATLER SÖZDE KALDI

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 6 ve 11 Şubat tarihlerinde yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin üzerinden altı ay geçti. Depremlerden sonra yapılan incelemelerde yaklaşık 850 bin acil yıkılacak, hasarlı ve yıkık bina tespit edildi. İktidar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi, uzmanların bilimsel incelemeler, zemin etüdleri yapılmadan başlandığı için itiraz etmesine karşın birbiri ardına hızla ihaleleri yaptı, göstermelik temeller atıldı. Pazarlıkla yapılan ve büyük bölümü iktidara yakın müteahhitlere verilen ihaleler sürerken yapımı tamamlandığı iddia edilerek hak sahiplerine verilen bazı köy evlerinin de depremden önce yapıldığı ortaya çıktı. Bölgenin iklim koşulları dolayısıyla zorlu barınma koşulları ile başa çıkmaya çalışan yöre halkı, bir an önce afet konutlarının tamamlanmasını bekliyor. Ancak projelerin hayata geçirilme hızı ihalelerin hızına yaklaşamadı. Büyük çoğunluğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, bir bölümü de Emlak Konut tarafından yapılacak 147 projeden yapımına başlananların gerçekleşme oranları yüzde 10 bile olmadı. Sınırlı sayıda projenin gerçekleşme oranı yüzde 30’a ulaştı. 50’den fazla projenin ilerleme oranı ile ilgili olarak ise bilgi verilmedi.

DEPREMZEDELER BU KIŞ DA ÇADIRDA

TOKİ’nin bazı afet konutlarının ihale tarihleri ve gerçekleşme oranlarına ilişkin verileri şöyle:

Adıyaman/Kahta 297 konut ve 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı (21 Şubat-Yüzde 24)

Gaziantep/Nurdağı 456 konut (21 Şubat-Yüzde 19)

Kilis Deveciler Mahallesi 645 konut, 4 Adet Dükkân ve 1 Cami İnşaatı (21 Şubat-Yüzde 21)

Adana Buruk Mahallesi 590 konut (22 Şubat-Yüzde 17)

Hatay/Altınözü 364 Adet Konut 5 Dükkânlı Ticaret Merkezi (22-Şubat-Yüzde 32)

Kahramanmaraş/Afşin İlçesi Hüyüklü Mahallesi 501 Adet Konut, 18 Adet Dükkân ve 1 Adet Cami İnşaatları (22 Şubat-Yüzde 32)

Kahramanmaraş/Pazarcık İlçesi Yukarıpazarcık Mahallesi 518 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi(22 Şubat-Yüzde 15)

Diyarbakır/Bağlar 1598 Konut İnşaatı İşi İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (7 Nisan-Yüzde6)

Gaziantep/Nizip 760 Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (10 Nisan-Yüzde 1)

Kahramanmaraş/Pazarcık İlçesi Yukarıpazarcık Mahallesi 853 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (25 Nisan-Yüzde 2)

Diyarbakır/Bağlar İlçesi 1221 Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi (26 Nisan-Yüzde 3)

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