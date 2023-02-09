Depremzedeler için 'sağlık iletişim merkezi' kuruldu

DHA’nın haberine göre; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce, deprem bölgesinden Ankara'ya sevk edilen deprem mağduru vatandaşların bulundukları hastane bilgisini yakınları ile paylaşmaları için 'sağlık iletişim merkezi' kurulduğu bildirildi.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, deprem bölgelerinde yaralanıp Ankara'ya sevk edilen vatandaşlara yakınları tarafından ulaşılabilmesi için 'Ankara Sağlık İletişim Merkezi'ni kurdu. Yaralı depremzedeler, doğru bilgi akışının sağlanması amacıyla kurulan merkez üzerinden bulundukları hastane bilgisini paylaşabiliyor.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlar, 0312 552 28 80 numaralı telefonunu arayarak Ankara’da tedavi gören yakınlarının durumları hakkında 7/24 bilgi alabilirler” ifadeleri kullanıldı.
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