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Depremzedeler için 'sağlık iletişim merkezi' kuruldu

Ankara’da depremzedeler için 'sağlık iletişim merkezi' kurulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:34
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Depremzedeler için 'sağlık iletişim merkezi' kuruldu

Depremzedeler için 'sağlık iletişim merkezi' kuruldu
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DHA’nın haberine göre; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce, deprem bölgesinden Ankara'ya sevk edilen deprem mağduru vatandaşların bulundukları hastane bilgisini yakınları ile paylaşmaları için 'sağlık iletişim merkezi' kurulduğu bildirildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, deprem bölgelerinde yaralanıp Ankara'ya sevk edilen vatandaşlara yakınları tarafından ulaşılabilmesi için 'Ankara Sağlık İletişim Merkezi'ni kurdu. Yaralı depremzedeler, doğru bilgi akışının sağlanması amacıyla kurulan merkez üzerinden bulundukları hastane bilgisini paylaşabiliyor.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlar, 0312 552 28 80 numaralı telefonunu arayarak Ankara’da tedavi gören yakınlarının durumları hakkında 7/24 bilgi alabilirler” ifadeleri kullanıldı. 

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