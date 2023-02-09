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Deprem bölgesinde ilçe ve köyler acil yardım bekliyor. İnsanlar donmak üzere

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem 10 ili yerle bir ederken çevre illerden yardımın üçüncü gününde hala yetersiz kalması nedeniyle vatandaşlar enkaz altında çaresizce bekliyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:37
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Deprem bölgesinde ilçe ve köyler acil yardım bekliyor. İnsanlar donmak üzere

Deprem bölgesinde ilçe ve köyler acil yardım bekliyor. İnsanlar donmak üzere
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Bölgeden gelen haberlere göre arama kurtarma çalışmaları şehir merkezlerinde yoğunlaştırılırken ilçe ve köylerde vatandaşlar aç ve donmak üzere.

Kahramanmaraş Çevrepınar köyünde vatandaşlar açlık ve soğukla mücadele ederken her sarsıntıda dağdan üzerlerine kayalar düştüğünü belirtiyor.

Acil yardım için iletişim: 0505 314 23 19

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SAPERE AUDE-AKLINI KULLANMAYA CESARETİN OLSUN
9.02.2023 14:57
K. Maraş Aksu da Osmanbey köyü. iki ev çökmüş. Dört şehit. Yardım gittiğinde acılı aile alamıyor. Köylü paylaşıyor. İnek ahırda enkaz altında bağırıyor. Kimse çıkaramıyor. Merkez çok kötü.  
 
SAPERE AUDE-AKLINI KULLANMAYA CESARETİN OLSUN
9.02.2023 14:53
Göksun da açık alana çıkanlar arası konuşma: "Köylerden bir haber yok. Ne durumdalar. Elektrik yok. Soğuk. Allah'ım sen büyüksün. Yardım eyle.  
 
SOSYAL MEDYAYA YASAKLAR GETİRİLİR ? IKTIDARIN BUNU YAPMAYA HAKKI YOK INTERNET ALT YAPISI SAGLAM DEĞİL OPARATÖRLER ZAYIF HIZMET SUNAR BUNUN ÜSTÜNE INTERNET BANT DARTMADI YAPILIR ? BUNLARI YAPAN VE YAŞATANLAR EZİYET YAPIYOR ZARAR VERİYOR
9.02.2023 14:44
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ÖDENİR İNTERNET İLETIŞİM VERGİSİ ÖDENİR BUNUN KARŞILIGINDA SOSYAL MEDYA BANT DARALTMASI EMRİ VERİLDİ İNTERNET ÇEKMEZ BAGLANTI KURULMAZ INTERNET AG YAVAŞLATILIR  
 
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