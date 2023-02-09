Deprem bölgesinde ilçe ve köyler acil yardım bekliyor. İnsanlar donmak üzere

Bölgeden gelen haberlere göre arama kurtarma çalışmaları şehir merkezlerinde yoğunlaştırılırken ilçe ve köylerde vatandaşlar aç ve donmak üzere.
Kahramanmaraş Çevrepınar köyünde vatandaşlar açlık ve soğukla mücadele ederken her sarsıntıda dağdan üzerlerine kayalar düştüğünü belirtiyor.
Acil yardım için iletişim: 0505 314 23 19
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