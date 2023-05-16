Depremzedeler yine Erdoğan'a oy verdi. Yakınlarını kaybettiler

Depremzedeler çadırları parayla satın alırken, depremzede mezarlığında isimleri bile yazmadan numaralandırılırken, yardım çağrıları için kullandıkları sosyal medyaları engellenirken ve bölgede su bile bulmakta zorlanırken ezici çoğunlukla Erdoğan ve AKP'ye oy verdi.

Depremzedeler yine Erdoğan'a oy verdi. Yakınlarını kaybettiler

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa etkilendi. Bu 10 kente depremden dolaylı yoldan etkilenen Elazığ da dahil edildi.

AKP iktidarının depreme geç müdahale etmesi, afetzede vatandaşların büyük tepkisni çekti. Yakınları enkaz altında can çekişenlerin ''Nerede bu devlet?'' feryatları TV ekranlarından tüm Türkiye'de duyuldu. Buna bir de Kızılay'ın afetzedeye parayla çadır satması eklenince deprem bölgesinden ''Bunun hesabı 14 Mayıs'ta sorulacak'' tepkisi geldi. Ancak 14 Mayıs'ın kesin olmayan sonuçlar, deprem bölgesinin geniş bölümünde siyasi tercihin değişmediğini ortaya koydu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 2018 seçiminde oyların yüzde 74.18'ini alan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 71.88'lik orana ulaştı. Erdoğan, 5 yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Hatay'dan yüzde 48.54'lük destek almıştı. Cumhurbaşkanına önceki gün deprem sonrası enkaz yığınına dönen kentten yüzde 48.03'lük oy geldi.

Adana'da 2018'de yüzde 46.33 oy alan Erdoğan, önceki gün yüzde 43.92'lik oy aldı.

Erdoğan'ın 2018 ve 14 Mayıs'ta diğer deprem bölgelerinde aldığı oylar şöyle:

ADIYAMAN (2018: Yüzde 67.41- 2023: Yüzde 66.20).

OSMANİYE: (2018: Yüzde 68.04- 2023: Yüzde 62.31).

KİLİS (2018: Yüzde 71.31- 2023: Yüzde 65.55).

GAZİANTEP (2018: Yüzde 64.17- 2023: Yüzde59.76).

ŞANLIURFA: (2018: Yüzde 62.00- 2023: Yüzde 62.01).

DİYARBAKIR (2018: Yüzde 27.39- 2023: Yüzde 26.48)

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