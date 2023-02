İYİ Parti Trabzon Daire Başkanlığı'ndan depremzedelere yardım

6 Şubatta yaşanan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremin etkilediği 10 ilde yaralar sarılmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkezi, depremin ilk anından itibaren bölgede kurduğu koordinasyon merkezleri ile tüm Türkiye’deki teşkilatlarıyla birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı da, bu çalışmalara depremin ilk anlarından itibaren destek vermek için çalışıyor. İl başkanlığı daha önce göndermiş olduğu yardımların ardından, dün bir aracı daha bölgeye ulaştırdı. Osmaniye’ye gıda malzemesi gönderildi. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı illerin yardımlarının koordinasyonu konusunda da elini taşın altına koyan Fatma Başkan, yardımların doğru yerlere ulaşması için ciddi bir çalışma gerçekleştirdi.

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, sürekli olarak bölgede İYİ Parti Genel Merkezi tarafından kurulan koordinasyon merkezleri ile iletişim halinde kaldığını, nerede ne eksik olduğunu takip ederek, nokta atışı yardımlar gönderme konusunda ciddi bir hassasiyet gösterdiğini belirtti.

“YARALARIN SARILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konuyla alakalı konuşan Başkan, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir felaket. Zor günlerden geçiyoruz. Bu felaketten milyonlarca insan etkilendi. Bu yaraların bir an önce sarılması için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bölgedeki koordinasyon merkezlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Hangi ilde ne eksik varsa ona göre bir hazırlık yapıyoruz. Depremzedelere en doğru yardımın ulaşması için büyük bir çaba harcıyoruz. Çünkü bölgeye düzensiz şekilde giden yardımların bazıları maalesef çöp haline geliyor. Öncelikle bunun olmaması için planlı bir çalışma yürütüyoruz. Hangi ilde ne eksik olduğunu takip edip, ona göre hareket ediyoruz. Dün bir aracımız daha kalktı. O araç ilk önce Kahramanmaraş’a gidecekti. İçi gıda doluydu. Araç yola çıkmadan önce tekrar koordinasyon merkezimizle iletişime geçtik ve aracın Osmaniye’ye gitmesine karar verdik. Çünkü o bölgede gıdaya daha çok ihtiyaç olduğu bilgisi bize geldi. Biz de öyle hareket ettik.” ifadelerini kullandı.

“İLK ANDAN İTİBAREN ÇALIŞIYORUZ”

Depremin ilk anından itibaren çalışmaya başladıklarını belirten Başkan, “İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı olarak depremin ilk anlarından itibaren harekete geçtik. İlk iş olarak ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza ulaştık. İlçe binalarını yardım toplama merkezi haline getirmelerini istedik. Buralarda toplanan yardımlar son olarak il başkanlığımız koordinasyonunda araçlara yüklendi. Ondan sonra bölgedeki koordinasyon merkezlerimizle iletişime geçilerek, ihtiyaç olan yerlere gönderildi. Bu süreci birlikte yürüttüğümüz il Milletvekilimize, yönetimimize, Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Meclis Üyelerimize, İlçe Başkanlıklarımıza ve yönetimlerine, her biri birbirinden değerli partimizin gençlerine ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“YARDIMLARI DOĞRU YERE ULAŞTIRDIK”

İYİ Partiye üye olmayan birçok vatandaşın yardımlarını, kendilerine teslim ettiğini belirten Fatma Başkan, “Ayrıca partimize üye olmayıp da, bize güvenip, yardımlarını bize getiren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımız yardımlarını bizlerin daha doğru yerlere ulaştıracağını düşünüp, bizlere getirdi. Biz bu sorumluluğu da üzerimize aldık. Bundan dolayı da çok daha dikkatli hareket ettik. Bu bir vebaldir. Her gelen yardımın en doğru yere ulaşması gerekiyordu. Allah’a şükür şu ana kadar bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Bütün yardımları yol boyunca takip ettik. Ayrıca dağıtılmaları konusunda da bilgi aldık. Zaten yardımların koordinesi konusunda il başkanlığımızdan görevlendirdiğimiz arkadaşlar da bölgeye gittiler ve takip ettiler.“ şeklinde konuştu.

“BÖLGEYE GELEN DEPREMZEDELER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Trabzon’a gelen depremzedeler için çalışma başlattıklarını ifade eden Fatma Başkan, “Deprem bölgesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fakat şu an ilimize gelen depremzede vatandaşlarımız için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çok sayıda ailemizin kendi imkanlarımızla ilimizde konaklamasına katkıda bulunduk. Ailelerimizin eksiklerini ve ihtiyaçlarını sürekli takip ediyoruz. İlimize ve bölgemize gelen diğer aileler için de elimizden geleni yapacağız. Yardımlarımızı sadece maddi şekilde sürdürmeyeceğiz. Yaşanan felaketin ardından birçok insanın sosyal hayatı ve ruhsal sağlığı da bozulmuş durumda. Ciddi bir travma atlattılar. Bu konuda da görüştüğümüz uzman isimler var. Uzman isimlerin tavsiyeleri doğrultusunda bir çalışma yapmayı da planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU ZOR GÜNLERİ DE ATLATACAĞIZ”

Son olarak bu zor günlerin de birlik ve beraberlik ile aşılacağını belirten Başkan, sözlerine şu şekilde son verdi: “Biz İYİ Parti Trabzon Teşkilatı olarak elimizden gelenin fazlasını ortaya koymak için çalıştık. Bu konuda partimizin her bir ferdi çok fazla çalıştı. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burada saymadığım çok daha fazla iş yaptık. Ancak hepsinin konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Sonuçta bizim bir geleneğimiz var. Bir elin verdiğini, diğer el görmeyecek, şeklinde bir anlayıştan geliyoruz. Ondan dolayı birçok şeyi dile getirmiyorum. Bunların reklam amaçlı paylaşılmasını da doğru bulmuyorum. Ancak şu an oluşmuş yardım ortamı da çok güzel. Bu birlik ve beraberlik umarım hep sürer. Sadece zor zamanlarımızda kısıtlı kalmaz. Depremde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yaraları hep beraber saracağız ve yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Biz Türk milletiyiz. Her türlü zorluğun altından kalkmasını başardık, yaşanan bu zor günleri de atlatacağız.”