16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay’da yeni binalar yıkılırken iki bin yıllık Ölüler Şehri ayakta kaldı

Hatay’da yeni binalar yıkılırken iki bin yıllık Ölüler Şehri ayakta kaldı

Samandağ’da yaklaşık iki bin yıl önce inşa edilen ve dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak nitelendirilen Titüs Tüneli ve Beşikli Mağara depremlerde hasar görmedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:41
Takip Et

Titüs Tünelleri ve Beşikli Mağara depremlerden hasar görmedi

Hatay’da yeni binalar yıkılırken iki bin yıllık Ölüler Şehri ayakta kaldı
+
Aa
-

'Medeniyetler şehri' olarak bilinen Hatay’da birçok binanın yanı sıra tarihi inanç merkezlerinin birçoğu, depremde yerle bir oldu. Yıkılan cami, sinagog ve kilise gibi binaların aksine bazı tarihi yapılar, büyük depremde hasar görmedi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ve tarihi yaklaşık 2 bin yıl önce Roma dönemine dayanan Titus Tüneli, yıkıcı depremde ayakta kaldı. Dönemin Roma İmparatoru Vespasian'ın dağdan gelen suları engellemek için inşa ettirdiği tünel, 'elle yapılan dünyanın en büyük tüneli' olarak biliniyor. 7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğunda inşa edilen tünelin, esirler tarafından çekiç kullanılarak yapıldığı belirtiliyor.

ÖLÜLER ŞEHRİ HASAR GÖRMEDİ

Tünel ile aynı dönemde, tamamı kayanın içine oyularak yapılan Beşikli Mağara da hasar görmeyen yapılardan oldu. Kaya mezarların bulunduğu mağaranın yer aldığı alan, eski çağlarda 'ölüler şehri' olarak adlandırılırken, girişinde de sütunlar bulunuyor.

Binlerce yıldır ayakta duran sütunlar, mağarayı taşıyor. Birçok felaketi geride bırakan tarihi alanlar, 6 Şubat'ta kenti vuran ve binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremlerde hasar almadı. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Hatay’da deprem
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Çöken binaların altında kalan araçlar böyle ezildi
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Kalp artış hızınızı öğrenin
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
﻿Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu yardım için bağışladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.