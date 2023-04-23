Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın!

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da depremzedeler için kurulan konteynerkentte bulunan bir konteynerde çıkan yangın, diğer konteynerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın!

Malatya’da depremzedelerin kaldığı bir konteyner kente yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 20.45 sıralarında Malatya İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.’ye ait konteynerden ısıtıcıdan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın bölgedeki polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaralananın olmadığı maddi hasarın meydana geldiği yangınla inceleme başlatıldı.

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