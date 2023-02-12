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Depremzedelerin evine giren hırsızlar yakalandı

Adana'da yaşanan depremde boş kalan evlere girerek hırsızlık yapan 32 şüpheli şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 11:31
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Depremzedelerin malzemesini çalan 32 kişi tutuklandı

Depremzedelerin evine giren hırsızlar yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Adana'da depremzedelerin malzemesini çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzedelerin boşalttığı evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis depremin vurduğu ve vatandaşların evlerini bırakıp kaçtığı Çukurova ilçesinde devriye atmaya başladı. Deprem bölgesinde nöbet tutan polis, depremzedelerin malzemesini çalan 32 zanlıyı yakaladı. 32 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan zanlılar tutuklandı.

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