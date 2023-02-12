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Deprem bölgesinde ödemeler 15 Şubat’ta. Bakanlık açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem bölgelerinde işsizlik ödeneğinin 15 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 11:15
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Deprem bölgesinde ödemeler 15 Şubat’ta. Çalışma Bakanlığı açıkladı

Deprem bölgesinde ödemeler 15 Şubat’ta. Bakanlık açıkladı
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Şubat ayına ait 5 Mart 2023’ te yapılacak işsizlik ödeneği ödemeleri ile 28 Şubat 2023’te yapılacak yarım çalışma ödeneği ödemeler depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye illerinde 15 Şubat 2023 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Alınan önlemler doğrultusunda, işsizlik ve yarım çalışma ödeneği Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat 2023’te, Mart ayı ödemeleri 21 Mart 2023’te, Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan 2023’te yapılacak.

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