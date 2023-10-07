Depremzedeye konutta hibe ve kredi desteği ne kadar kaç TL oldu? Depremzedeye hibe ve kredi desteğine nasıl başvurulur?

Depremzedelere yapılacak konutlar için verilecek hibe ve kredi desteği miktarında artışa gidildi. Depremzedelere verilecek hibe ve kredi desteğinin kaç TL olduğu ve başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, depremzedeye konutta hibe ve kredi desteği ne kadar kaç TL oldu? Depremzedeye hibe ve kredi desteğine nasıl başvurulur?

Depremzedeye konutta hibe ve kredi desteği ne kadar kaç TL oldu? Depremzedeye hibe ve kredi desteğine nasıl başvurulur?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremzedelere yönelik yapılacak konutlarda "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık.’’ şeklinde açıklamada bulundu. Depremzedeye hibe ve kredi desteğine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, depremzedeye konutta hibe ve kredi desteği ne kadar kaç TL oldu? Depremzedeye hibe ve kredi desteğine nasıl başvurulur?

DEPREMZEDEYE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?

Depremzedelere yerinde yapılacak konutlar için verilecek hibe ve kredi destekleri 250 bin lira artırılarak 750 bin liraya çıkarıldı.

Yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 1 sene içerisinde e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Kredi verilirken hak sahibinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

Başvurular yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle e-devlet üzerinden yapılacak. Doğrudan il müdürlüklerine de başvuru olabilecek.

Depremzedelere yerinde yapılacak konutlar için verilecek hibe ve kredi desteği artırıldı. Daha önce hükümet evini yaptıracak depremzedelere 500 bin lira hibe, 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlayacağını açıklamıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık.

Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz" dedi.

DEPREMZEDEYE HİBE VE KREDİ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Hibe yardımı ve krediden faydalanmak isteyen vatandaşların, yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 1 sene içinde bakanlık tarafından belirlenecek bilgi ve belgelerle e-Devlet üzerinden ya da doğrudan bakanlık müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Öte yandan maliklere en fazla 3 bağımsız bölüm için kredi verileceği vurgulandı. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi imkânından faydalanılabilecek.

Finansman paketinin hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Hamas'ın saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti Dünya
Hamas'ın saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti
Yatırım yapan paraya para demedi: Değeri yüzde 400 arttı! Ekonomi
Yatırım yapan paraya para demedi: Değeri yüzde 400 arttı!
Karadeniz derbisinde 48. randevu Spor
Karadeniz derbisinde 48. randevu
Ormanda ‘möö’ sesini duyanlar şok geçirdi! Köylüler inek sandı göz göze gelince kaçacak delik aradı Gündem
Ormanda ‘möö’ sesini duyanlar şok geçirdi! Köylüler inek sandı göz göze gelince kaçacak delik aradı
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ilk açıklama: Benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecekler Dünya
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ilk açıklama: Benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecekler
Erdoğan'dan kongrede Binali Yıldırım sürprizi Siyaset
Erdoğan'dan kongrede Binali Yıldırım sürprizi
Putin’e kötü haber: Bütçe 9 ayda 1,7 trilyon ruble açık verdi Ekonomi
Putin’e kötü haber: Bütçe 9 ayda 1,7 trilyon ruble açık verdi