Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremzedelere yönelik yapılacak konutlarda "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık.’’ şeklinde açıklamada bulundu. Depremzedeye hibe ve kredi desteğine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, depremzedeye konutta hibe ve kredi desteği ne kadar kaç TL oldu? Depremzedeye hibe ve kredi desteğine nasıl başvurulur?

DEPREMZEDEYE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?

Depremzedelere yerinde yapılacak konutlar için verilecek hibe ve kredi destekleri 250 bin lira artırılarak 750 bin liraya çıkarıldı.

Yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 1 sene içerisinde e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Kredi verilirken hak sahibinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

Başvurular yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle e-devlet üzerinden yapılacak. Doğrudan il müdürlüklerine de başvuru olabilecek.

Depremzedelere yerinde yapılacak konutlar için verilecek hibe ve kredi desteği artırıldı. Daha önce hükümet evini yaptıracak depremzedelere 500 bin lira hibe, 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlayacağını açıklamıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık.

Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz" dedi.

DEPREMZEDEYE HİBE VE KREDİ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Hibe yardımı ve krediden faydalanmak isteyen vatandaşların, yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 1 sene içinde bakanlık tarafından belirlenecek bilgi ve belgelerle e-Devlet üzerinden ya da doğrudan bakanlık müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

Öte yandan maliklere en fazla 3 bağımsız bölüm için kredi verileceği vurgulandı. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi imkânından faydalanılabilecek.

Finansman paketinin hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.