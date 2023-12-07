Derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. İşte maçların programı...

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 15. haftaya girilirken, birbirinden güzel maçlar oynanacak. Haftanın maçı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olacak.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını yazacak.

İşte maçların programı;

YARIN:
Galatasaray-Adana Demirspor: Sedat Kaya, Mirza Şeker

CUMARTESİ:

Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Mirza Şeker

Samsunspor-Kasımpaşa: Volkan Aliakar

Beşiktaş-Fenerbahçe: Gürel Yurttaş, Fatih Saboviç

PAZAR:

Başakşehir-Hatayspor: Volkan Aliakar

Gaziantep FK-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

PAZARTESİ:

Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız

Konyaspor-Sivasspor: Recep Çınar

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