Derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de 15. haftaya girilirken, birbirinden güzel maçlar oynanacak. Haftanın maçı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olacak.
Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını yazacak.
İşte maçların programı;
YARIN:
Galatasaray-Adana Demirspor: Sedat Kaya, Mirza Şeker
CUMARTESİ:
Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Mirza Şeker
Samsunspor-Kasımpaşa: Volkan Aliakar
Beşiktaş-Fenerbahçe: Gürel Yurttaş, Fatih Saboviç
PAZAR:
Başakşehir-Hatayspor: Volkan Aliakar
Gaziantep FK-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
PAZARTESİ:
Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
Konyaspor-Sivasspor: Recep Çınar
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