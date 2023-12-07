Beşiktaş’ta derbi öncesi Z raporu: 1 şüpheli 4 eksik

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde 4 oyuncusunun olmayacağını, 1 ismin durumun ise maç günü belli olacağını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta derbi öncesi Z raporu: 1 şüpheli 4 eksik

Siyah beyazlı kulüpten yapılana açıklamada "Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
ROSIER, RASHICA, MASUAKU...
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 oyuncunun Fenerbahçe derbisi öncesi son durumu da ortaya çıktı.
Siyah beyazlı takımda Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

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