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Holiganlar derbi maçın dönüşünde dünyaca ünlü takımın otobüsünü taşladı

Premier Lig ekibi Manchester City'nin Liverpool'a kaybettiği maçın ardından takım otobüsüne Liverpool taraftarları saldırıda bulundu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:59
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Derbi maçın bitiminde stattan ayrılan Manchester City'nin otobüsüne Liverpool taraftarları tuğla ve taşlarla saldırdı

Holiganlar derbi maçın dönüşünde dünyaca ünlü takımın otobüsünü taşladı
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Premier Lig'de Liverpool, Manchester City'i Salah'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Anfield'da oynanan maçın ardından Manchester City, stadyumdan ayrıldıkları sırada takım otobüslerinin saldırıya uğradığını açıkladı.

Takım otobüsünün ayrılışı sırasında güvenlik bariyerlerini aşan bazı taraftarlar, tuğla ve taşlarla otobüse saldırdı.

Daha önce 2018 yılındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında da Liverpool taraftarları benzer bir saldırı gerçekleştirmişti.

UEFA 2018 yılındaki olayın ardından Liverpool'a ceza kesmişti.

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