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Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:32
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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber

Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber
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Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi.

Mücadelenin 90+10. dakikasında Abdülkerim ile Luiz Adriano ikili mücadeleye girerken Brezilyalı golcünün rakibine dirsek atmasının ardından hakem kartına başvurdu.

Luiz Adriano direkt kırmızı kartla oyundan atılırken Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart gördü.

Başarılı savunmacı bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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