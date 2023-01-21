Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber

Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi.
Mücadelenin 90+10. dakikasında Abdülkerim ile Luiz Adriano ikili mücadeleye girerken Brezilyalı golcünün rakibine dirsek atmasının ardından hakem kartına başvurdu.
Luiz Adriano direkt kırmızı kartla oyundan atılırken Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart gördü.
Başarılı savunmacı bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.