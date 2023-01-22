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Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i belli oldu. Gözler Aboubakar'da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:50
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Gözler Aboubakar'da. Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i belli oldu. Gözler Aboubakar'da
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'la deplasmanda mücadele edecek.

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, beIN Sports'tan yayımlanacak.

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

İŞTE MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Saiss, Redmond, Gedson, N'Koudou, Cenk

ABOUBAKAR KADRODA

Beşiktaş'taki üçüncü dönemine hazırlanan ve transferi resmileşen Vincent Aboubakar, takımın Kayserispor kafilesine dahil edildi. 

Aboubakar Şenol Güneş'le bir görüşme yaptı ve oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Güneş'in Aboubakar'ı maçın ikinci yarısında oyuna alması bekleniyor

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK DURUMU
Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 44.RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.

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