Derbide kazanan Galatasaray. Fenerbahçe'ye 3 puan fark attı

Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Derbide kazanan Galatasaray. Fenerbahçe'ye 3 puan fark attı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi ile karşılaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede Galatasaray ezeli rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8'de Kipoyi kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 79. dakikada Yağmur Uraz attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 27 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 24 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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