Fenerbahçe'nin Adana Demirspor 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, milli ara öncesi ligde Adana Demirspor ile mücadele edecek. Maçın 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeley, Halil Umut Meler yönetecek.

Son olarak Ludogorets'e mağlup olan Sarı Lacivertliler, milli araya galibiyet moraliyle girmek istiyor.

Akdeniz ekibi ise Fenerbahçe'yi yenip üst sıralarda olmak amacında.

Karşılaşmanın 11'i belli oldu;

Adana Demirspor:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

İlgili Haberler
Derbide kazanan Galatasaray. Fenerbahçe'ye 3 puan fark attı
Fenerbahçe'nin ara transferdeki hedefi belli oldu
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü istifa etti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü istifa etti
Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Faslı manken Adnan Oktar örgütünden nasıl kurtulduğunu anlattı. Para teklif etmişler Magazin
Faslı manken Adnan Oktar örgütünden nasıl kurtulduğunu anlattı. Para teklif etmişler
Türkiye'de ilk kez Batman'da yapılan su sporları şampiyonası sona erdi Gündem
Türkiye'de ilk kez Batman'da yapılan su sporları şampiyonası sona erdi
İş hanındaki 2 milyon liralık soygun kamerada Gündem
İş hanındaki 2 milyon liralık soygun kamerada
Beşiktaş taraftarı Rıza Çalımbay'ı bağrına bastı. Galibiyeti böyle kutladı Spor
Beşiktaş taraftarı Rıza Çalımbay'ı bağrına bastı. Galibiyeti böyle kutladı
İslam Memiş altın sahiplerini can evinden vurdu: Bunu yapmayan hızlıca sıfırı tüketecek! Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerini can evinden vurdu: Bunu yapmayan hızlıca sıfırı tüketecek!
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar Spor
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar
Akşener'den 'yargı krizi' tepkisi: Erdoğan’ın aklını başına alması lazım Gündem
Akşener'den 'yargı krizi' tepkisi: Erdoğan’ın aklını başına alması lazım