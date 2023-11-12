Fenerbahçe'nin Adana Demirspor 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeley, Halil Umut Meler yönetecek.
Son olarak Ludogorets'e mağlup olan Sarı Lacivertliler, milli araya galibiyet moraliyle girmek istiyor.
Akdeniz ekibi ise Fenerbahçe'yi yenip üst sıralarda olmak amacında.
Karşılaşmanın 11'i belli oldu;
Adana Demirspor:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
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