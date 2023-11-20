Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Petrol Ofisi, evinde Beşiktaş United Payment'i ağırlayacak. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.

TRT Spor'dan yayınlanacak ve saat 18.45'te başlayacak derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur, Ecem, Gülbin, Nina, İlayda, Yaşam, Zenatha, Fatma, Busem, Olga, Yağmur

Beşiktaş United Payment: Yektaei, Sema, Maia, Ogbonna, Didem, Gizem, Halilaj, Esra, Elif, Ikechukwu, Clement

PUAN DURUMU

Fenerbahçe Petrol Ofisi 24 puanla 1 maç eksiğiyle 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş United Payment ise 1 maç eksikle 20. puanla 5. sırada.

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