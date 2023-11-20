Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.
TRT Spor'dan yayınlanacak ve saat 18.45'te başlayacak derbinin ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur, Ecem, Gülbin, Nina, İlayda, Yaşam, Zenatha, Fatma, Busem, Olga, Yağmur
Beşiktaş United Payment: Yektaei, Sema, Maia, Ogbonna, Didem, Gizem, Halilaj, Esra, Elif, Ikechukwu, Clement
PUAN DURUMU
Fenerbahçe Petrol Ofisi 24 puanla 1 maç eksiğiyle 3. sırada bulunuyor.
Beşiktaş United Payment ise 1 maç eksikle 20. puanla 5. sırada.
Güncelleme: