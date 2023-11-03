Derbiyle ilgili flaş gelişme! Tarafsız sahada oynanabilir

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, ertelenen Marsilya maçının tarafsız bir sahada oynanmasını istediklerini kamuoyuna açıkladı.

Barış Atakan
Derbiyle ilgili flaş gelişme! Tarafsız sahada oynanabilir

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Ligue 1'in 10. haftasında oynanması gereken ancak karşılaşma öncesinde yaşanan olayler nedeniyle ertelenen Marsilya-Lyon maçının yeni tarini duyurdu.
Ligi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ertelenen maçın 6 Aralık'ta oynanacağı ifade edildi.
Maçın yeni tarihinin duyurulmasının ardından Lyon, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"GÜVENLİK YOK"
Lyon'un futbol direktörü Vincent Ponsot, Marsilya'nın sahası Stade Veledrome'da tekrar oynamak istediklerini açıkladı.
Ponsot açıklamasında, "Oyuncularımızın güvenliğinin garanti altına alınmasını istiyoruz. Marsilya'da bir maçı oynamak için şu anda yeteri kadar güvenlik önlemi yok. Bu nedenle tarafsız sahada oynamak istiyoruz." diye konuştu.

MAÇ NEDEN ERTELENDİ?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya ve Lyon arasındaki mücadele, karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi.
Deplasmanda Marsilya ile yapacağı maç için stada hareket eden Lyon takımının otobüsü bazı taraftarların taşlı saldırısına uğradı.
Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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