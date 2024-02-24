Dere yatağında ölü bulunan genç, cinayet kurbanı

Kaynak: İHA
Dere yatağında ölü bulunan genç, cinayet kurbanı
Antalya'nın Serik ilçesinde 13 gün boyunca kayıp olan bir genç, dere yatağında öldürülmüş olarak bulunurken, şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 13 gün boyunca kayıp olan bir genç, cansız bedeni dere yatağında bulundu. 34 yaşındaki gencin, tabanca ile kamyonette öldürüldükten sonra dere yatağına atıldığı belirlendi ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, Serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu Çayı kenarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dere boyuna ava çıkan bir avcı, dere kenarında hareketsiz birinin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede cesedin Tuncay Okudan'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları olay sırasında büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, olayın geçmişine dair detaylar da ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde park halindeki bir kamyonet içinde kan ve kovanlar bulunduğu ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, kayıp olan Tuncay Okudan'ın bu kamyoneti kullandığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Tuncay Okudan'ın, İ. O. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı ve 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı. Bu gelişmelerin ardından soruşturma devam ediyor.

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